Медиация отлично зарекомендовала себя как способ разрешения конфликтов в школе - Слижевский

25 апреля, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Медиация отлично зарекомендовала себя как способ разрешения конфликтов в школьной и студенческой среде. Такое мнение высказал министр юстиции Олег Слижевский во время II Международного фестиваля школьников и студентов "Медиация будущего", передает корреспондент БЕЛТА.

"Отрадно, что в нашей стране получили развитие такие явления, как медиация в школе, в студенческой среде. Важно, что никто не навязывал это явление сверху, оно зародилось в гражданской среде, среди самих школьников, инициатором выступила общественная организация (центр "Медиация и право". - Прим. БЕЛТА). Сегодня можем подвести промежуточные итоги, что этот институт себя хорошо зарекомендовал в разрешении конфликтов в школьной, студенческой среде", - сказал министр. Он отметил важность развития школьной медиации для повышения правовой культуры граждан страны и общества в целом. "Ценность школьной медиации в том, чем лучше она будет работать на уровне образовательной среды, тем меньше конфликтов будет переходить в противоправное русло. Убежден, что приобретенный вами опыт и знания в сфере медиации пригодятся во взрослой жизни, поскольку медиация имеет значительный воспитательный и образовательный эффект", - подчеркнул Олег Слижевский.

Говоря об использовании процедуры медиации в разных сферах, он пояснил, что Министерством юстиции совместно с заинтересованными структурами подготовлен проект закона о внесении поправок в законодательные акты для расширения применения медиации в разных сферах, в том числе в семейных правоотношениях.

В настоящее время в Беларуси действует закон о медиации, принятый более 5 лет назад и заложивший правовую основу для развития этого правового инструмента в нашей стране. "За время действия закона в стране выдано 677 свидетельств медиаторов. Это достаточно большая цифра. Но все же мы еще находимся в начале пути по внедрению медиации", - констатировал министр, добавив, что новый законопроект будет содействовать распространению этого эффективного механизма примирения.

II Международный фестиваль "Медиация будущего" проходит сегодня в Минске с участием около 200 школьников и студентов из Беларуси и России. Спикерами выступают сами школьники и учащиеся, которые представляют видение школьной медиации, пользу ее применения, эффективные методы выявления проблемных ситуаций и пути разрешения конфликтов. На взрослой секции выступают специалисты с большим опытом практической медиации, представители образовательной среды Беларуси. Завершится фестиваль посадкой ивы - символа форума. Организаторами мероприятия выступили центр "Медиация и право", Белорусский республиканский союз юристов при поддержке Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси.

По инициативе центра в 2015-2017 учебных годах стартовал школьный проект "Учимся понимать друг друга". Поддержку оказали комитет по образованию Минского городского исполнительного комитета и Минский городской институт развития образования. В 11 учреждениях образования столицы были внедрены школьные службы медиации, которые позволяют поссорившимся сторонам (преподаватель - ученик, ученик - ученик) разрешать сложные конфликты, самим находя пути к исправлению ситуаций. Таким образом разрешено около 100 конфликтов, треть из них с участием несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом.-0-