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03 октября 2020, 12:30

Медиация позволяет решать латентные проблемы семьи - мнение

Фото из архива
Фото из архива

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Медиация позволяет решать латентные проблемы семьи. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказала председатель совета центра "Медиация и право", тренер тренеров, медиатор Ирина Бельская.

"Медиация имеет особенность - раскрывать латентные проблемы, причем не только ребенка, но и семьи, - сказала Ирина Бельская. - Мы много раз убеждались в том, что различные органы, работая с проблемным ребенком, не осознают неочевидные проблемы семьи. Но через медиацию становится понятно, какая именно помощь необходима для преодоления сложностей".

По ее словам, конкретная проблема становится видна, когда начинаешь работать с ребенком в формате медиации - на принципах доверия, открытости, равенства сторон, когда есть возможность высказывать позицию. Причем эта процедура конфиденциальна. Ребенок сообщает о вещах, о которых не говорит родителям. Такой ресурс позволяет целенаправленно оказывать необходимую помощь конкретной семье.

Говоря о медиации в школах, Ирина Бельская отметила, что "недостаточно это делать эпизодически на отдельных площадках, важно, чтобы создавалась структура, чтобы были задействованы все заинтересованные". "Мы далеки от мысли, чтобы обязать каждое учреждение создавать службы и делать это формально, иначе это дискредитирует саму идею. Тем более сегодня много заинтересованных педагогов и детей, которые хотят и могут этим заниматься", - добавила она.

Развитием школьной медиации центр "Медиация и право" занимается с 2015 года. Недавно к проекту подключились и студенты. Кроме того, включены и разные профессиональные группы, которые оказывают юридическую, психологическую помощь. Это, по словам медиатора, составляет систему, которая позволяет трансформировать конфликты в мирное конструктивное сотрудничество. Медиация - это возможность слышать друг друга, уважать права и позицию других, управлять своими эмоциями.

В Минске 1-3 октября проходит III Фестиваль школьников и студентов "Медиация будущего". Он собрал 130 школьников и студентов из Беларуси. Во время дискуссии "Роль медиации в правовой, образовательной, социальной, экологической сферах" 1 октября учащиеся и профессорско-преподавательский состав обсудили возможности медиации в различных сферах жизни. На пленарной части, которая состоялась сегодня, школьники и студенты представили свое видение школьной медиации, пользу ее применения и значимость в формировании мировоззрения детей.

Фестиваль носит социальный характер и направлен на развитие медиации в образовательной сфере. Благодаря этому можно своевременно разрешать конфликты учащихся и создавать мирную среду. Его организаторы - Белорусский республиканский союз юристов, центр "Медиация и право".-0-

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