Медиацию планируют чаще применять для налаживания диалога между врачами и пациентами

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возможности медиации планируют чаще применять для налаживания диалога между врачами и пациентами, сообщил журналистам исполняющий обязанности министра здравоохранения Дмитрий Пиневич, комментируя подписанное с Белорусской ассоциацией врачей соглашение о сотрудничестве, передает корреспондент БЕЛТА.

Один из важнейший элементов соглашения - усиление защиты прав медработников при осуществлении ими профессиональной деятельности. Будут использоваться помощь адвокатов, медиация.

"Медиация, с нашей точки зрения, гораздо более правильный и важный шаг при налаживании очень сложного взаимодействия "врач - пациент". Тем более что к доктору, как правило, обращаются не в самый лучший период жизни. Медиация, если вдруг случаются какие-то осложнения, один из элементов формирования взаимоотношений", - сказал Дмитрий Пиневич.

В этой связи исполняющий обязанности министра заметил: если ранее в отношениях между врачом и пациентом доминировал патернализм (пациент должен принимать на веру все, что порекомендовал доктор), то сейчас все чаще говорят о выработке совместных решений относительно того, как будет проходить лечение. "Переходим к информированному согласию, когда доктор пытается максимально, особенно при оперативных вмешательствах, проинформировать пациента о возникающих осложнениях", - добавил он.

Подписанное соглашение также важно с точки зрения коммуникации с профессиональными и пациентскими сообществами. "Это менее формальный канал информации, чтобы знать, чем дышит профессиональное сообщество, каковы его запросы", - отметил Дмитрий Пиневич. Более того, такое сотрудничество позволит анализировать климат в коллективах, знать о реальных потоках пациентов, об их отношении в целом к профессии врача.

Вместе с тем и ранее, как заметил исполняющий обязанности министра, было налажено взаимодействие с такими сообществами. В Беларуси, в частности, действуют "узкие" профессиональные сообщества ревматологов, онкологов, кардиологов, стоматологов. Принималось много решений совместно с пациентскими организациями.

Как сообщалось, Министерство здравоохранения и общественное объединение "Белорусская ассоциация врачей" подписали соглашение о сотрудничестве. Подпись под документом поставили исполняющий обязанности министра здравоохранения Дмитрий Пиневич и председатель ассоциации Дмитрий Шевцов. Стороны договорились о сотрудничестве в области совершенствования оказания медицинской помощи, формирования здорового образа жизни, защиты интересов медицинских работников, повышения квалификации работников здравоохранения.-0-