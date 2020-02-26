Медик: 80% опухолей груди женщины обнаруживают самостоятельно

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Примерно 80% опухолей груди женщины обнаруживают самостоятельно, сообщила журналистам врач-онколог хирург первой квалификационной категории Минского городского клинического онкологического диспансера Светлана Романовская, передает корреспондент БЕЛТА.

В Беларуси рак молочной железы находится на первом месте среди онкологических заболеваний женщин. Заболеваемость, как прогнозируется, будет расти. Поэтому наиболее актуальная задача в решении этой проблемы заключается в выявлении онкологии на ранних стадиях.

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