Медик: 90% выявленных при скрининге случаев рака молочной железы было в ранней стадии

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 90% случаев рака молочной железы, выявленных в 2019 году при скрининге, было в ранней стадии, сообщила журналистам врач-онколог РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова Елена Хоревич, передает корреспондент БЕЛТА.

Скрининг рака молочной железы направлен на снижение смертности от этого заболевания путем его раннего выявления и лечения бессимптомных форм. За 2019 год скрининг рака молочной прошли 75777 женщин, что на 23,8% больше, чем за 2018-й (61231). Морфологически верифицировано 379 случаев рака (0,5% от прошедших скрининговую маммографию), из них 344 выявлены в ранних (0-I-II) стадиях, что составило 90,7%.

Выживаемость пациента напрямую зависит от стадии заболевания. К примеру, пятилетняя выживаемость при выявлении рака молочной железы на нулевой - первой стадии составляет 95-96%, в то время как на IV пятилетний рубеж переживают только 12-13% женщин, отметила Елена Хоревич.

При раннем выявлении заболевания сокращается и объем лечения, как хирургического, так и адъювантного (лекарственная терапия). "К примеру, при нулевой или первой стадии рака молочной железы можно ограничиться только хирургическим компонентом лечения, и то - удалением не всей молочной железы, а ее части. Это положительным образом сказывается на эмоциональном состоянии пациентов, у которых выявили злокачественное новообразование", - отметила врач.

В целом на сегодня научно обоснованно проведение четырех видов скрининга рака: молочной железы, предстательной железы, колоректальной зоны, шейки матки. Скрининг рака первых трех локализаций реализуется в стране уже несколько лет. По молочной железе скрининговым тестом является маммография, по предстательной - анализ крови на ПСА, колоректальному раку - анализ кала на скрытую кровь. В РНПЦ проходит пилотный проект по скринингу рака шейки матки. "Мы определяем целесообразность, эффективность метода. Я думаю, в ближайшее время внедрим данный вид скрининга в практическое здравоохранение", - отметила Елена Хоревич.

Важность скрининга подтверждается цифрами. Частота выявления на ранних стадиях рака молочной железы выросла в 2 раза, рака предстательной железы - в 1,3 раза, колоректального рака - почти в 5 раз. В целом по стране за 2019 год средний показатель по выявлению рака на ранних стадиях по трем локализациям составил 84,3%. Число людей, прошедших скрининг, ежегодно увеличивается на 25%.

Скрининг-тесты позволяют выявить предопухолевые заболевания, которые со временем могут переродиться в злокачественные. Благодаря скринингу есть возможность провести профилактику.

В последние годы в Беларуси ежегодно диагностируется более 50 тыс. новых случаев злокачественных новообразований. Около 25% всех новых случаев выявляется на поздних стадиях (III визуальная форма и все формы IV стадии).-0-