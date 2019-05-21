Медик: даже однократный ожог кожи у детей и подростков серьезно повышает риск развития меланомы

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Даже однократный ожог кожи у детей и подростков серьезно повышает риск развития меланомы, сообщил журналистам главный научный сотрудник лаборатории реконструктивно-восстановительной хирургии и онкомаммологии РНПЦ онкологии и медрадиологии имени Н.Н. Александрова, главный внештатный специалист по дерматовенерологии Минздрава Александр Лукьянов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Особенно важно обращать внимание на кожу детей. Абсолютно доказанный факт, что люди, которые имели хотя бы однократный ожог до периода пубертата, до 14-15 лет, это угрожаемые лица (имеют повышенный риск заболевания. - Прим. БЕЛТА) в плане последующего развития меланомы кожи", - сказал Александр Лукьянов.

Что касается взрослых, чрезмерное пребывание на солнце опасно не столько в плане меланомы, сколько развития других видов рака кожи. Поэтому пользоваться солнцезащитными кремами необходимо, при этом наносить их нужно за 20 минут до выхода на улицу и хотя бы один раз в 40 минут при постоянном нахождении на солнце.

Как добавил заведующий кафедрой онкологии БелМАПО Александр Жуковец, пользоваться такими кремами или иной фотозащитой нужно систематически, а не только приходя на пляж. "При этом есть один нюанс: некоторые думают, что, используя такой крем, можно находиться на солнце целый день. Ожога, может, и не будет или он разовьется позже, но фотоповреждения кожи все равно останутся, это напрямую зависит от времени пребывания на открытом солнце", - сказал он.

Фотозащитный крем - хорошее средство, но даже оно не позволяет загорать в полдень. "У большинства все будет хорошо - отделаются ожогами. Но, к сожалению, нередки случаи, когда люди приезжают с отдыха, и меланома, если существовала какая-то поверхностно распространяющаяся, после интенсивного облучения начинает быстро прогрессировать", - отметил специалист.

Людям с первым и вторым фототипом, к которым относятся и белорусы, особенно важно оберегаться от солнечного излучения. В популяции заболеваемость меланомой в разы выше по сравнению с людьми, у которых темная кожа (пятый и шестой фототипы).

Кроме того, проведенные в Скандинавии исследования доказали, что у людей, которые до 30 лет посещают солярии, на 70% повышается риск развития меланомы.-0-