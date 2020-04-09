Медик: хронические заболевания влияют на тяжесть протекания коронавирусной инфекции

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хронические заболевания влияют на тяжесть протекания коронавирусной инфекции, заявила в интервью БЕЛТА заведующая пульмонологическим отделением №2 6-й городской клинической больницы Минска Мария Журович.

"Чем больше человек имеет хронических заболеваний, тем выше риск. Можно назвать сердечно-сосудистые, хронические заболевания органов дыхания, онкологические заболевания. Очень коварен сахарный диабет, лишний вес. Об этом нужно говорить и предупреждать, что надо вести здоровый образ жизни. В группе риска - страдающие вредными привычками, ведущие асоциальный образ жизни", - рассказала Мария Журович.

По ее словам, люди, умершие в Беларуси с подтвержденным диагнозом COVID-19, имели массу хронических заболеваний. "Например, хроническая сердечная недостаточность, ишемическая болезнь сердца. Есть пациенты с онкологией, с метастазами в разные органы, с сахарным диабетом, с ожирением 2-й и 3-й степени. В то же время очень многие молодые здоровые люди переносят заболевание бессимптомно или малосимптомно. Порой у них заболевание выявлено случайно. И только потому, что они попали в контакты и были проведены специфические обследования, диагностика, - отметила пульмонолог. - Больше умирают от тяжелых хронических болезней. А COVID-19 - это последняя капля, которая способствует тому, что хронические болезни пришли в состояние декомпенсации. Если говорить о причинах смерти, люди умирают от сердечной и дыхательной недостаточности. К ней приводят хронические болезни. А COVID-19 явился триггером, который обострил эти состояния".-0-

Не несите беду в чужую семью - пульмонолог об ответственности каждого в нераспространении COVID-19 "Необходимо ограничить бесцельное хождение, посещение разных учреждений, заведений, магазинов. Без этого всего можно жить", - отметила заведующая пульмонологическим отделением №2 6-й городской клинической больницы Минска Мария Журович.

В прошлом году летальность от пневмоний была выше, чем в этом - пульмонолог "Но как мы выйдем из эпидемии, зависит от каждого из нас. Когда мы все вместе, то в этом наша сила и шансов победить больше", - подчеркнула заведующая пульмонологическим отделением №2 6-й городской клинической больницы Минска Мария Журович.