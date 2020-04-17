Медик: пока нет доказательств негативного влияния ингибиторов АПФ на пациентов с COVID-19

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Негативное влияние ингибиторов АПФ на пациентов, у которых выявлена инфекция COVID-19, на данный момент не доказано, сообщил журналистам начальник главного управления организации медицинской помощи, экспертизы, обращений граждан и юридических лиц Минздрава Александр Пацеев, передает корреспондент БЕЛТА.

Отвечая на вопрос, каким образом прием ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента (АПФ) и блокаторов рецепторов ангиотензина (БРА) влияет на пациентов с инфекцией COVID-19, начальник главного управления отметил, что на данный момент негативное влияние научно не доказано.

"Европейское, американское, российское и белорусское научные общества кардиологов утверждают, что отказ от приема ингибиторов АПФ (а это препараты, которые используются для лечения артериальной гипертензии, хронической сердечной недостаточности, пациентов, перенесших инфаркт миокарда) ведет к более худшим последствиям, чем прием этих препаратов, - сказал Александр Пацеев. - Доказательной базы их негативного влияния на пациентов с инфекцией COVID-19 пока нет".

Вместе с тем белорусские кардиологи внимательно следят за мировыми публикациями. "В случае выявления каких-то изменений, уточнений при необходимости будем вносить правки в клинические протоколы. Но пока таких оснований нет", - добавил начальник главного управления.

Что касается в целом организации медицинской помощи пациентам с коронавирусом, белорусские медики постоянно анализируют мировой опыт, рекомендации зарубежных коллег. "Мы постоянно находимся с ними на связи и по результатам этой работы вносим те или иные правки в наши клинические протоколы, рекомендации, - отметил Александр Пацеев. - Если есть необходимость, то, безусловно, сразу же вносим изменения в логистику движения пациентов".

Ранее некоторые информационные источники распространили информацию о том, что прием ингибиторов АПФ и БРА повышает у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниям вероятность заражения COVID-19. Кроме того, сообщалось, что такие пациенты могут подвергаться более высокому риску тяжелых исходов заболевания.-0-