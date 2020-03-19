Медик: при нетяжелом течении заболевания коронавирусом организм справляется сам

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. При бессимптомном и нетяжелом течении заболевания коронавирусом организм справляется с ним сам. Об этом в интервью газете "Медицинский вестник" сообщил главный внештатный инфекционист Минздрава, заведующий кафедрой инфекционных болезней БГМУ, профессор Игорь Карпов, сообщает БЕЛТА.

По словам Игоря Карпова, "при бессимптомном и нетяжелом течении заболевания коронавирусом организм справляется с инфекцией сам за счет формирования специфического иммунитета". Специалист рассказал об особенностях коронавирусной инфекции, в том числе о клинических симптомах. Если при гриппе заболевание начинается с заложенности носа или насморка, головной боли, то у подхватившего коронавирус первым делом повышается температура, появляется кашель. "Здесь же преобладают явления общего характера: слабость, разбитость, боли в мышцах, но характерным считается раннее присоединение кашля на фоне относительно более редких проявлений со стороны верхних дыхательных путей. Судя по многочисленным зарубежным публикациям, значительных отличий в клинической картине в разных странах нет", - отметил Игорь Карпов.

Он перечислил факторы риска тяжелого течения заболевания: возраст старше 60 лет, серьезные сопутствующие патологии (ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия, сахарный диабет, хроническая обструктивная болезнь легких, онкология). Дети, пояснил Игорь Карпов, болеют коронавирусной инфекцией не реже, но легче. "Вполне вероятно, что это связано с нюансами формирования респираторной системы. Такие возрастные особенности существуют и для других клеток детского организма, например, в сосудистом эндотелии", - предположил он.

Медик напомнил о самых действенных мерах профилактики. "Они заключаются в ограничении ненужных передвижений, контактов, бережном отношении к старшему поколению, - сказал главный внештатный инфекционист Минздрава. - Очень важно часто мыть руки". Тем, кто по долгу службы контактирует с большим количеством людей, специалист посоветовал носить маски. Их нужно регулярно менять и не забывать правильно утилизировать.

Как сообщалось, признаки коронавирусной инфекции COVID-19 в Беларуси имеют девять человек, у 37 - нет проявлений. Четыре последних случая - завозные: из Испании, Франции, Германии и Санкт-Петербурга (выявлены на санитарно-карантинных пунктах). Контрольные мероприятия на границе и в местах проживания граждан Беларуси, вернувшихся из-за рубежа, позволили их своевременно выявить и изолировать. Шесть человек после заражения коронавирусом уже выздоровели.-0-