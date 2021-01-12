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12 января 2021, 18:45

Медик рассказал, какие травмы чаще всего получают сноубордисты и горнолыжники

Фото из архива
Фото из архива

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исполняющий обязанности заведующего приемным отделением РНПЦ травматологии и ортопедии Андрей Ярошевич рассказал журналистам, что не встречал ни одного горнолыжника, который бы не травмировался. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Минске, посвященной профилактике зимнего травматизма и гололедных травм, передает корреспондент БЕЛТА.

"Нельзя переоценивать собственные возможности, не стоит поддаваться моде на горные лыжи, сноуборд. Я за свою жизнь не встретил ни одного горнолыжника, который бы не имел более или менее серьезной травмы, связанной с нижними или верхними конечностями. У сноубордистов страдают, как правило, голени и голеностопные суставы, у горнолыжников - голени и верхние конечности", - рассказал Андрей Ярошевич.

Тем не менее нельзя запрещать заниматься этими видами спорта, нужно лишь грамотно проводить разъяснительную беседу, считает врач.

Андрей Ярошевич также выразил озабоченность по поводу тюбинговых травм. "Скажу по работе нашего приемного отделения. Ежедневно к нам обращается по-прежнему 5-6 человек с травмой, полученной, как правило, во время катания на тюбинге, особенно всплеск заметен после выходных", - сказал он.

Подарив ребенку тюбинг, родители должны проконтролировать поведение на горке. "Организуйте отдых таким образом, чтобы ребенок был постоянно с вами, - рекомендует врач. - Если подросток увлекся зимними видами спорта - хоккеем, горными лыжами, фигурным катанием - отдайте его в секцию. К счастью, сейчас это очень хорошо развито".

В целом ежегодно в стране травмы получают около 700 тыс. человек. Самые высокие показатели травматизма в Минске и Минской области, что, видимо, связано с ритмом жизни столичного региона. Травматизм - четвертая ведущая причина смертности в Беларуси.-0-

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