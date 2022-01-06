Медик рассказала, кто из детей при заражении омикроном находится в группе риска

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дети с сопутствующей патологией входят в группу риска по развитию тяжелого течения COVID-19, в том числе и вызванного омикроном. Об этом сообщила заведующая кафедрой детских инфекционных болезней БГМУ, доктор медицинских наук, профессор Оксана Романова в интервью изданию "Медицинский вестник", сообщает БЕЛТА.

В группе риска дети с генетическими, неврологическими, метаболическими, сердечно-сосудистыми заболеваниями, врожденными пороками сердца, ожирением, сахарным диабетом, астмой или другими хроническими заболеваниями легких, серповидноклеточной анемией, иммуносупрессией, а также в возрасте до года.

Поскольку ни один симптом или комбинация симптомов значимо не отличают SARS-CoV-2 от других вирусов, а также по причине распространенности ковид-инфекции для подтверждения диагноза COVID-19 необходимо лабораторное тестирование, заметила Оксана Романова.

Дети с симптомами, соответствующими COVID-19 (например, лихорадка, постоянный кашель, одышка, рвота, диарея, изменение обоняния или вкуса), а также госпитализированные в педиатрические отделения, отделения неотложной помощи или получающие лечение в амбулаторных условиях, проходят тестирование на SARS-CoV-2, если у них есть сопутствующее состояние, которое может увеличить риск тяжелого заболевания. Также тестирование проводится, если ребенок контактировал с человеком, у которого лабораторно подтвержден COVID-19, в течение предыдущих 14 дней и присутствуют симптомы тяжелого заболевания.

Оксана Романова заметила, что в Беларуси учреждения здравоохранения проводят универсальное тестирование на антиген в приемном отделении независимо от клинических симптомов или признаков COVID-19 у госпитализированных пациентов. Эта стратегия необходима для снижения передачи вируса в больнице, учитывая распространенность бессимптомной инфекции у детей и частоту COVID-19 у несовершеннолетних с дополнительными диагнозами, требующими госпитализации (например, диабетический кетоацидоз).-0-