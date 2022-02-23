Медик советует, как в домашних условиях восстановить ребенка после омикрона

В отличие от предшественников новый штамм COVID-19 омикрон активнее всего распространяется среди детей. Для какого возраста этот вирус особенно опасен и как после него восстановить здоровье ребенка, рассказывает заместитель главного врача по детству и родовспоможению Солигорской ЦРБ Светлана Бондарь.

- Светлана Николаевна, с приходом омикрона дети стали болеть чаще?

- Не только дети, но и взрослые стали чаще болеть. Новый штамм очень быстро распространяется, что позволяет предполагать у него заметно большую заразность в отличие от прежних. Но если говорить именно о юном населении, то - да, подъем заболеваний заметно вырос.

К тому же пятая волна совпала с респираторными вирусными инфекциями, которые циркулируют в этот период. Вероятно высокая заболеваемость именно среди детей омикроном обусловлена и тем, что порядка 50% взрослого населения республики уже прошли вакцинацию. А подростков прививать начали только с конца декабря. Рекомендуемый возраст - с 12 до 17 лет, а дети ведь болеют в любой возрастной категории.

- Возраст ребенка влияет на протекание болезни? Можем ли говорить, что новорожденные, дошкольники и школьники переносят вирус по-разному?

- Да, конечно, большая часть маленьких пациентов болеют в легкой форме и лечатся амбулаторно. Как показали время и практика, наиболее неблагоприятно омикрон протекает у двух возрастных групп: от 0 до 6 и старше 10 лет. По нашим наблюдениям, этим детям чаще других требуется госпитализация. У них заболевание протекает в средней степени тяжести, они нуждаются в пристальном медицинском наблюдении и даже в стационарном лечении.

У малышей появляется тяжелокупируемая лихорадка, кишечный синдром с появлением жидкого стула, что может повлечь за собой обезвоживание организма. Иногда таким пациентам требуется дотация жидкости в виде инфузий, поскольку ребенок просто не может выпить такой объем жидкости, который нужен для восполнения ее потери. Также у детей встречается ларингит и обструктивный бронхит. Бывают случаи микст-инфекции, когда организм в одно время поражает и грипп, и коронавирусная инфекция. Тогда пациенту срочно необходима подача кислорода, назначается интенсивное лечение.

У старших ребят коронавирус, а именно штамм омикрон, может протекать в виде бронхита и пневмоний.

- Все чаще у взрослых сейчас встречается постковидный синдром. А у детей?

- Нужно понимать, что постковидный синдром - это не заболевание, а совокупность состояний, которые происходят с человеком после перенесенного COVID-19. Кстати, зарубежные исследования свидетельствуют, что этот синдром не встречается у вакцинированных.

Что же касается детей, то у них он тоже наблюдается. Правда, определить его можно у пациентов постарше - от 10 лет. Малыши вряд ли смогут точно пояснить, что их на самом деле беспокоит. Подростки первые 3 месяца, а то и полгода после перенесенной болезни, часто жалуются на длительные головные боли, учащенное сердцебиение. Врачи тщательно наблюдают за такими пациентами, потому что может развиться очень серьезное осложнение - постковидный миокард. Эти дети быстро устают, плохо спят, у них снижается аппетит. И может сохраняться субфебрильная температура 37,1-37,2 градуса. Также у них (как и у взрослых) могут выпадать волосы. Зарегистрировано и такое состояние, как гиперактивность и гипервозбудимость.

- Мультисистемный воспалительный синдром тоже никто не отменял?

- Да, он также развивается не во время болезни, а в течение 1-6 недель после перенесенного вируса. К счастью, сейчас он диагностируется все реже, но помнить о нем нужно и медикам, и в первую очередь родителям.

Если после болезни у ребенка возникает лихорадка, плохо купирующаяся жаропонижающими, проявляется сыпь на теле, заметны покраснения глаз и губ, увеличиваются лимфоузлы, возобновляется желудочно-кишечное расстройство - незамедлительно обращайтесь за медицинской помощью. Чаще всего таким пациентам будет назначена интенсивная терапия.

- Могут ли родители помочь восстановить здоровье своего чада в домашних условиях?

- Важно наладить режим дня, в том числе предоставить достаточно времени на отдых. Так сказать, уменьшить интеллектуальную нагрузку. Например, после перенесенной болезни стоит сократить посещение кружков и спортивных секций, чтобы дать возможность детскому организму восстановиться, набраться сил. Почаще гуляйте на свежем воздухе. В преддверии летних каникул можно рассмотреть вариант реабилитации ребенка в санатории. Белорусские здравницы предлагают множество программ по восстановлению здоровья как взрослым, так и детям.

- А витаминотерапию в таком случае можно назначить?

- Все чаще родители задаются этим вопросом: мол, мы переболели, какие витамины лучше всего пропить? На самом же деле витаминотерапия рекомендована в том случае, если взрослые не могут обеспечить детей адекватным питанием, соответствующим его возрасту. Если ребенок избирательно относится к продуктам или он малоежка с плохим аппетитом, тогда врач может назначить поливитаминный комплекс. Но рутинно всем подряд это не рекомендуется. Правда, в осенне-зимне-весенний период большое внимание стоит уделить витамину Д.

В целом же фрукты, овощи, отдых на свежем воздухе, насыщенном кислородом, и любовь папы и мамы - вот, пожалуй, все, что нужно для восстановления.

- Нужно ли детям носить маски?

- Да, маска будет не лишней. Давно доказано: пусть она и не защищает от инфицирования, но существенно снижает вирусную нагрузку, которую человек может получить. К тому же маска препятствует распространению вируса. Детям до 5 лет ВОЗ не рекомендует их носить из тех соображений, что малыши не способны соблюдать правила ношения маски без посторонней помощи. А вот ребятам постарше, находящимся в местах массового пребывания, она будет как нельзя кстати.

- Как в Солигорском районе проходит вакцинация подростков?

- За полтора месяца привились уже 400 детей. Да, пока папы и мамы настороженно относятся к этой процедуре. Но мы над этим работаем: посещаем школы, бываем на родительских собраниях. Одним словом, поясняем все нюансы. Уверена, осознанность всей важности вакцинации скоро придет. Число привитых, а значит, защищенных от тяжелых последствий COVID-19, будет только расти.

Помочь восстановиться организму ребенка в домашних условиях сможет:

пребывание на свежем воздухе;

регулярное проветривание комнаты, влажная уборка и при необходимости - увлажнение воздуха;

правильный режим сна;

проведение лечебной гимнастики;

корректировка питания (фрукты, овощи и много питья);

уменьшение интеллектуальных нагрузок.

Марина ВАЛАХ,

газета "7 Дней".-0-