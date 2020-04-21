Медики: акции поддержки дарят нам силы и чувство значимости своего труда

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусское общество Красного Креста вместе с партнерами продолжает акцию "Медобед": сегодня горячее питание доставили сотрудникам 4-й подстанции скорой помощи в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Как призналась заведующая подстанцией Мария Жданович, это первый день, когда сюда привезли обеды. "Сотрудники, как видите, приятно удивлены такой заботой о нас, - сказала она. - Мы работаем для людей всегда, но теперь на примере увидели оценку своего труда. Приятно прежде всего чувствовать поддержку. Ведь трудно сейчас всем - не только нам, но и остальным".

Подстанция обслуживает жителей Первомайского, а также частично Советского и Партизанского районов. Ежедневно в смену выходит 21 бригада: медработники и водители. Есть и студенты, но они в основном подрабатывают в ночное время и на выходных. "Если исключить доставку коронавирусных пациентов и контактов, то можно сказать, что вызовов стало немного меньше. Но в целом нагрузка большая", - добавила Мария Жданович.

Все работники подстанции остаются в строю, они обеспечены средствами защиты, в том числе и специальными костюмами, в которых доставляют зараженных пациентов или с подозрением на COVID-19. Врач-педиатр Светлана Ткаченко рассказала, что в таком снаряжении работать очень тяжело. "Практически ничего не видишь, дышать трудно, - пояснила она. - Но в остальном тяжелее стало ненамного. Мы и до коронавируса так работали - целыми сутками и больше. Добавился только страх за близких, чтобы не принести им болезнь. У меня, например, муж после инфаркта, я очень за него переживаю".

Семья - это те, кто сейчас особенно поддерживает медиков. Хоть и жалуются иногда, что редко видят своих героических родных дома. А спонсорские обеды, отмечает Светлана Ткаченко, - это доказательство того, что о медиках помнят и жители страны.

"Это не разовая акция, она продолжается уже четыре недели. В этот раз мы обратили внимание на организацию, которой пока поддержку не оказывали, - скорую медицинскую помощь. Ее работники тоже трудятся на переднем плане. Доставлять полноценные комплексные обеды и напитки на подстанцию будут ежедневно в течение месяца. Количество каждый раз будет определяться в зависимости от вышедших на смену работников", - подчеркнула председатель Первомайской районной организации БОКК Ирина Шульган. Она надеется, что этот пример воодушевит еще кого-то присоединиться к добрым делам для работников здравоохранения.

Акция "Медобед" объединила усилия БОКК и различных компаний, которые не остаются безучастными к нелегкому труду медиков в период пандемии. "Мы доставляем бесплатные горячие обеды медперсоналу больниц Минска. К нам уже присоединились 6 компаний, доставлено 2040 обедов в 4-ю, 5-ю, 6-ю и 10-ю горбольницы, Минский кожно-венерологический диспансер, 4-ю подстанцию скорой помощи, Республиканскую клиническую больницу медицинской реабилитации. Минский кожно-венерологический диспансер получил 1 тыс. порций кофе", - добавили в БОКК.

Благодаря спонсорской помощи Красный Крест уже передал 13,2 тыс. л бутилированной воды для пациентов приемного покоя и персонала нескольких больниц Минска. Аналогичная помощь организована для учреждений здравоохранения Витебской области.-0-

Фото Рамиля Насибулина