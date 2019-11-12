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12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Медики Беларуси и России планируют реализовать проект в области антимикробной резистентности, сообщила журналистам министр здравоохранения России Вероника Скворцова перед заседанием совместной коллегии министерств здравоохранения двух стран "Неврология и нейрохирургия", передает корреспондент БЕЛТА.
"У нас подготовлен новый проект научно-практической деятельности в области антимикробной резистентности. Вы знаете, что это проблема, которая является основой биологической безопасности во всем мире", - рассказала Вероника Скворцова.
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