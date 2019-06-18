Медики из Узбекистана и Казахстана изучили белорусский опыт хирургии тяжелых травм позвоночника

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нейрохирурги из Узбекистана и Казахстана прошли двухнедельную стажировку в РНПЦ травматологии и ортопедии (РНПЦТО), сообщил корреспонденту БЕЛТА руководитель республиканского спинального центра, заведующий нейрохирургическим отделением №1 РНПЦТО доктор медицинских наук Сергей Макаревич.

Зарубежные специалисты интересовались современными хирургическими технологиями оперативного лечения пострадавших с тяжелыми повреждениями позвоночника.

Нейрохирург Ергали Базаркулов из Восточно-Казахстанской областной больницы (Усть-Каменогорск), прибыл на обучение в РНПЦ впервые. Нейрохирург высшей категории Ферганского филиала Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи (Узбекистан) кандидат медицинских наук Дониержон Абдуллаев четыре года назад уже приезжал в белорусский спинальный центр на стажировку. Целью нынешней поездки стало изучение опыта проведения высокотехнологичных операций на разных отделах позвоночника, в том числе с использованием современных фиксирующих титановых имплантатов и интраоперационной системы компьютерной хирургической навигации. "Такая система очень удобна. Она позволяет безопасно установить металлоконструкцию в позвоночник, не повреждая спинной мозг и его корешки (иначе пациент может быть обездвижен)", - отметил нейрохирург. В РНПЦ травматологии и ортопедии навигационную хирургическую систему применяют более 10 лет. Клиника в городе Фергана планирует начать ее закупку.

Кроме того, зарубежные специалисты изучили технологию установки различных белорусских титановых имплантатов для стабилизации поврежденных шейного, грудного и поясничного отделов позвоночника. К слову, в РНПЦТО уже более 20 лет применяют данные имплантаты отечественного производства, разработанные совместно с минской фирмой "Медбиотех" по научно-техническим импортозамещающим программам. Некоторые из них Узбекистан уже закупает в течение последних шести лет.

Зарубежные коллеги считают преимуществом обучения в Беларуси то, что здесь можно не только посещать лекции и обходы, но и участвовать в сложных операциях на позвоночнике.-0-