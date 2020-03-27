Медики, контактирующие с зараженными COVID-19 пациентами, проходят ежедневное наблюдение

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Медработники, находящиеся в контакте с зараженными коронавирусом COVID-19 пациентами, проходят ежедневное наблюдение, заявила журналистам заместитель министра здравоохранения Елена Богдан, передает корреспондент БЕЛТА.

Медработники, которые являются контактами первого уровня, работая в средствах индивидуальной защиты, имеют минимальный риск инфицирования, отметила Елена Богдан.

"Вместе с тем за ними устанавливается ежедневное медицинское наблюдение, которое касается трехкратной термометрии, опроса о наличии тех или иных клинических проявлений острых респираторных заболеваний. Если у медработника будут выявлены какие-то симптомы (не обязательно респираторного заболевания), он будет госпитализирован", - сказала замминистра.

Кроме того, все медработники, которые являются контактами первого уровня, проходят тестирование на 1-й и 13-й день.-0-