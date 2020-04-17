Медики на видеоконференции с участием Кочановой обсудили ситуацию с COVID-19 в Минске

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Медики обсудили сегодня ситуацию с COVID-19 в Минске. В традиционном рабочем совещании со столичными учреждениями здравоохранения в формате видеоконференции приняла участие председатель Совета Республики, уполномоченный Президента по Минску Наталья Кочанова, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время видеоконференции обсуждались меры эпидемиологического реагирования, вопросы обеспечения медиков защитными средствами, улучшение логистики лабораторного обеспечения, а также подготовка резерва кадров. Подчеркивалась все возрастающая роль первичного звена. О ситуации доложили главные врачи центральных районных поликлиник и всех стационаров, которые так или иначе работают с пациентами с коронавирусной инфекцией.

Отдельно отмечалась важность указа о надбавках медикам, который подписал накануне Президент. "Люди работают самоотверженно, не считаясь со своим личным временем, - подчеркнула в беседе с журналистами Наталья Кочанова. - Низкий им поклон и благодарность за это".

Ситуацию с коронавирусом в стране спикер назвала управляемой. "Чем больше я общаюсь с врачами, тем больше у меня уверенность в том, что у нас все будет успешно. Они определили для себя алгоритм работы, понимают, что и как нужно делать", - сказала она.

"Врачи настроены на то, чтобы спасти каждого человека, как и говорил Президент. При соблюдении всех мер предосторожности мы обязательно справимся с этой проблемой, которая пришла в нашу страну", - уверена спикер.

Такие рабочие совещания в Минздраве проводят три раза в неделю, анализируется ситуация в Минске. "Мы оперативно рассматриваем наиболее актуальные вопросы: оказание помощи, обеспеченность лекарствами, средствами индивидуальной защиты, наличие свободного коечного фонда", - рассказала Наталья Кочанова. Положение дел в столице на особом контроле с учетом количества проживающих здесь людей. При этом, обратила внимание спикер, несмотря на ситуацию с COVID-19, нельзя зацикливаться только на коронавирусе. Квалифицированную медицинскую помощь должны, как и прежде, получать люди с онкологическими, сердечно-сосудистыми и другими заболеваниями.-0-

Фото Максима Гучека