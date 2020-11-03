3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Медики надеются на снижение агрессивности коронавируса с приходом второй волны, сообщил корреспонденту БЕЛТА заведующий кафедрой инфекционных болезней БГМУ, главный внештатный инфекционист Минздрава, доктор медицинских наук, профессор Игорь Карпов.

По наблюдениям, сейчас пациенты переносят болезнь в основном так же, как и в первую волну. Вместе с тем врачи надеются на облегчение течения заболевания. "Весь мир думает, что так будет, потому что это логично. Вирус, который пытается занять много биологических ниш, распространиться, циркулировать, обычно теряет свою агрессивность, свойственную пандемическим вирусам", - сказал Игорь Карпов.

Тем не менее, по его словам, терять бдительность и расслабляться ни в коем случае нельзя. Тяжелых случаев много, заболевание в определенных возрастных группах и у людей, у которых есть фоновые патологии, протекает достаточно серьезно.

Считается, что вторая волна пандемического вируса в целом сильнее. Поэтому важно учитывать наработанные подходы и рекомендации, на всех уровнях придерживаться отработанной стратегии. "Появился определенный опыт работы с этой инфекцией, много знаний. Многие ученые во всем мире работают над этой проблемой. Сейчас мы знаем о коронавирусной инфекции больше, чем когда все началось", - отметил главный внештатный инфекционист.

В качестве положительного момента Игорь Карпов отметил совместную работу специалистов разных областей. "Я бы даже сказал - взаимопомощь. И утерять это в такой непростой момент было бы крайне неграмотно", - добавил он.

В настоящее время коечный фонд перепрофилируется. Под постоянным контролем ситуация с обеспечением кислородными точками, аппаратами ИВЛ.

Рекомендации населению остаются прежними. Наиболее эффективная мера - дистанцирование. "Это действительно важно. Вирус непрост, он существует и в виде дисперсных частиц, и в виде капель, поэтому не снимается вопрос сохранения его жизнеспособности на поверхностях в течение некоторого времени", - отметил главный внештатный инфекционист. Эффективно проветривание помещений. "Те дисперсные частицы, которые парят в воздухе, потоком воздуха удаляются, поэтому эта рекомендация на втором месте", - сказал заведующий кафедрой.

Важнейшей мерой он назвал ношение масок. Если на открытом воздухе это не так важно, то в закрытых помещениях это вопрос ответственности. "Не в том плане, что маски на 100% защитят, но они достаточно значимо снизят ту вирусную массу, которая циркулирует в воздухе, может выделяться, превратиться в дисперсные частицы. Значительная часть задерживается маской, это действительно важный момент", - отметил Игорь Карпов. Тем более что многие случаи заболевания возникают при контакте с человеком, у которого нет клинической картины. "Поэтому ношение масок очень важно, особенно в помещении, в какой-то мере это снижает вероятность заболевания человека, который ее носит", - добавил он.-0-