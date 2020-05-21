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21 мая 2020, 17:57

Медики назвали группы населения, которым желательно проводить йодопрофилактику

Фото из архива
Фото из архива

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Йодопрофилактика целесообразна в отношении детей и подростков в период полового созревания, а также женщин во время беременности и кормления грудью, сообщила профессор 1-й кафедры детских болезней БГМУ, главный внештатный детский эндокринолог Минздрава Анжелика Солнцева во время онлайн-видеобрифинга на сайте Национального пресс-центра, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам профессора, есть четкие доказательства о влиянии йододефицита на интеллектуальный потенциал ребенка. Если у мамы в период беременности, особенно в первые недели, когда происходит закладка основных структур головного мозга, есть йодный дефицит, у плода может нарушаться созревание нервной системы, нейроцитов. В результате ребенок может родиться с врожденным гипотиреозом - гипофункцией щитовидной железы.

Беременные женщины являются той целевой группой, в которой необходимо проводить йодную профилактику, отметила Анжелика Солнцева. Каждая беременная должна получать не менее 250 мкг йода в сутки. Главный внештатный детский эндокринолог добавила, что в стране проводится неонатальный скрининг, в ходе которого выявляют все случаи врожденного гипотиреоза.

Еще одна группа, которая очень чувствительна к недостатку йода, - маленькие дети. В первые три года жизни происходит формирование головного мозга, и при наличии йодного дефицита ребенок не достигает того интеллектуального уровня, который был в нем заложен. Проводить йодопрофилактику целесообразно и у подростков. Недостаток йода у них также может оказывать негативное влияние: чуть притормаживать скорость роста, задерживать наступление полового созревания. Это важно учитывать в профилактической работе.

Что касается остального населения, обязательной йодной профилактики не требуется, отметила главный врач Республиканского центра медицинской реабилитации и бальнеолечения, главный внештатный эндокринолог Минздрава Наталья Карлович. Вместе с тем граждане при желании могут проводить йодопрофилактику. Дозировка в 100-200 мкг калий йодида не будет вредна, но окажет ли она значимый эффект, обсуждается. Калий йодид доступен в виде лекарственных средств и зачастую входит в состав поливитаминов.

По словам Натальи Карлович, в мире среди патологий щитовидной железы превалируют йододефицитные заболевания. Они встречаются у более чем 1,5 млрд человек. В Беларуси благодаря проводимой с 2000 года политике по ликвидации йодной недостаточности распространенность эндемического зоба, основным фактором развития которого считается дефицит йода, снизилась не менее чем в 2 раза.

В стране 25 мая будет отмечаться Всемирный день заболеваний щитовидной железы.-0-

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