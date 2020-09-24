Медики назвали симптомы рака головы и шеи

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейская неделя ранней диагностики рака головы и шеи проходит в Беларуси. Такая информация размещена на официальной странице РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова в Facebook, сообщает БЕЛТА.

Опыт участия врачей-специалистов РНПЦ (с 2014 года) доказал важность и целесообразность этого проекта. Он привлекает внимание к проблеме, повышает осведомленность населения о раке головы и шеи. Во время акции обычно проводятся приемы, что позволяет выявить "случайных" пациентов среди обратившихся.

Медики предупреждают: если хотя бы один из таких симптомов, как ощущение кома в горле, боль и/или трудности при глотании, болезненность языка, охриплость/изменение голоса, постоянная заложенность носа сохраняется более трех недель, необходимо обратиться к врачу. Эти признаки могут указывать на развивающийся рак головы и шеи.

Неделя ранней диагностики рака этой локализации проводится ежегодно, начиная с 2013-го, в сентябре по инициативе Европейского сообщества исследователей заболеваний головы и шеи (EHNS). В этом году сообщество объявило об отмене этих мероприятий из-за COVID-19.-0-