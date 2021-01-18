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18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Медики не рекомендуют окунаться в прорубь после перенесенного COVID-19, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава. "Существует понятие "посткоронавирусный синдром". Речь идет о том, что даже когда процесс воспаления закончился, могут еще оставаться осложнения со стороны дыхательной, сердечно-сосудистой систем - лишний раз нагружать организм стрессом не стоит", - отметили в Минздраве. Купание в проруби для неподготовленного человека - стресс. Это может привести к срыву иммунитета и развитию инфекций дыхательных путей, в том числе пневмонии. "В условиях напряженной ситуации по COVID-19 это неоправданный дополнительно высокий риск заболевания", - считают специалисты Минздрава. Нужно заранее проконсультироваться со своим врачом. Неожиданное для организма погружение в холодную воду может спровоцировать иные различные хронические заболевания, в том числе сердечно-сосудистые. Если человек испытывает какое-либо недомогание, то от купания стоит однозначно отказаться, добавили в Минздраве.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!