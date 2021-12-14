Медики о родивших в Гродно беженках: мамы и новорожденные чувствуют себя хорошо

14 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. И новорожденные, и мамы чувствуют себя хорошо, они находятся вместе, налажено грудное вскармливание, рассказала сегодня журналистам заместитель главного врача Гродненского областного клинического перинатального центра Екатерина Новосад, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня идет 37-й день для беженцев на границе, есть среди них и беременные женщины. На днях три женщины в возрасте 17, 25 и 34 лет стали мамами. Для двух из них это были первые роды, еще одна рожала во второй раз. Родились две девочки и мальчик.

"Мамы и дети благодаря нашим сотрудникам и общественным организациям обеспечены всем необходимым. Мы и в дальнейшем готовы оказать помощь любой сложности беременным женщинам-беженкам", - рассказала Елена Новосад. Мамы с новорожденными будут пока находиться в перинатальном центре под наблюдением.

Также сейчас одна беженка находится в отделении патологии беременности. У нее малый срок беременности, но требуется наблюдение и интенсивное лечение.

Сегодня Гродненская областная организация Белорусского союза женщин поздравила молодых мам с прибавлением. Представители БСЖ вручили беженкам подарки: все необходимое для рожениц, игрушки для малышей. БСЖ возьмет молодых мам под свою опеку. Речь идет о доставке им необходимых вещей, фруктов, витаминов.-0-