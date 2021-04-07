Медики о вакцинации от COVID-19: интерес высокий, особенно у пожилых

Массовую вакцинацию против COVID-19 планируют начать уже в этом месяце. Если вы еще не записались на прививку, рассказываем, как это можно сделать. Кстати, даже выходить из дома не придется.

Березинская ЦРБ: интерес к вакцине высокий, особенно у пожилых

О том, что в Березинской ЦРБ можно записаться на прививку против COVID-19, написано на сайте больницы. Об этом же рассказывают пациентам во время приема терапевты, врачи общей практики и узкие специалисты. В местной газете то и дело выходят подготовленные медиками материалы на тему вакцинации. Информации для местных жителей, как считает заместитель главного врача по медицинскому обслуживаю Татьяна Ермакова, предостаточно. Кроме того, медработники всегда готовы проконсультировать и ответить на любые вопросы.

- Информируем население очень активно. Оттого, наверное, и высокая заинтересованность со стороны людей, особенно пожилых. Сегодня каждое структурное подразделение ЦРБ ведет предварительную запись желающих сделать прививку: работает прямая линия, можно обратиться в фельдшерско-акушерские пункты, участковые больницы, амбулатории по месту жительства. Пациентам рассказывают о вакцинации, подготовке к ней и возможных реакциях организма на прививку, - поясняет медик. - Так, в перерыве между вводом двух компонентов препарата от коронавируса, который составляет 21 день, особых рекомендаций нет. Единственное, лучше исключить в первые три дня алкогольные напитки и ограничить физические нагрузки. Кроме того, очень важно соблюдать охранительный режим, чтобы не заболеть в межвакцинальный период.

По словам Татьяны Ермаковой, сейчас согласно национальному плану в районе проходят первый и второй этапы вакцинации. В первую очередь прививаются медработники, соцработники, учителя. Полученные ранее 150 доз вакцины почти израсходованы.

Воложинская ЦРБ: говорим честно о побочных реакциях

В Воложинской ЦРБ также записаться на вакцинацию можно самыми разными способами: по телефону, на сайте медучреждения, в регистратуре или лично на приеме у врача.

- Вариантов на самом деле много, и каждый находит для себя подходящий. С каждым днем все больше желающих сделать прививку. Однозначно в этой ситуации хорошо срабатывает и сарафанное радио, - подмечает главврач Воложинской ЦРБ Павел Гончар. - Кроме того, наши специалисты общаются с трудовыми коллективами, рассказывают, что такое прививка от коронавируса, зачем ее нужно делать, как она действует. Откровенно говорим о возможных побочных реакциях, ведь этот вопрос людей волнует в первую очередь.

Павел Олегович не скрывает, что среди пациентов есть и такие, кто к вакцинации относится с недоверием. Правда, их становится все меньше.

- Люди 45-50 лет рассуждают: зачем отказываться от прививки, если можно с ее помощью уберечь себя от тяжелого течения болезни. Те, кому за 60, знают, что находятся в группе риска, особенно имеющие хронические заболевания. Кто-то решает занять выжидательную позицию: сосед сделал, посмотрю, что будет, и потом определюсь, - говорит главврач. - К тому же нет запрета прививать сейчас тех, кто не работает медиком или учителем. К нам уже обращались люди, желающие перед отъездом в другую страну пройти вакцинацию. Никому не отказываем!

Марина МАНУЙЛИК,

газета "7 дней".-0-