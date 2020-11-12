Медики оказывают помощь вне зависимости от расы, идеологии или веры - Красный

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Медики оказывают помощь вне зависимости от расы, идеологических соображений или вероисповедания, заявил корреспонденту БЕЛТА заместитель директора по научной работе РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова Сергей Красный.

"Я думаю, такие призывы (к неоказанию медпомощи. - Прим. БЕЛТА) идут не от медиков, потому что медики никогда так не поступают и оказывают помощь всегда, независимо от расы, идеологических соображений или вероисповедания. Во всяком случае, нас так воспитывали. Я надеюсь, так будет всегда. Большинство моих коллег со мной согласится", - сказал Сергей Красный.

Он акцентировал внимание, что "помощь будет оказана любому человеку настолько, насколько это возможно".

Сергей Красный также поблагодарил всех медработников, которые сейчас работают в тяжелейшем напряжении. Нагрузка увеличилась, в частности, из-за пандемии коронавируса, к тому же многие медицинские работники сами болеют, поэтому их коллеги трудятся с повышенной нагрузкой. "Слова "мужество" и "героизм" абсолютно употребимы, это не высокие слова, а действительно реалии сегодняшнего дня", - добавил он.-0-

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