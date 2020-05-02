Медики признательны неравнодушным согражданам за помощь - Шевцов

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Медики признательны неравнодушным согражданам за оказываемую помощь, заявил главный врач 1-й городской клинической больницы Минска, председатель Белорусской ассоциации врачей Дмитрий Шевцов во время ток-шоу на телеканале "Беларусь 1", передает корреспондент БЕЛТА.

"Ни один медик не остался один на один с проблемой, - подчеркнул Дмитрий Шевцов. - Самое главное - поддержка общественности, людей, которые с первых дней оказывали помощь медработникам, их очень много. Большое спасибо и низкий поклон всем, кто поддерживает нас".

По словам главврача, в самом начале были некоторые нюансы, связанные в том числе с неритмичностью поставок средств индивидуальной защиты, пренебрежением тех рекомендаций, которые давали коллеги-инфекционисты. На сегодня эти моменты урегулированы.

Комментируя указ "О материальном стимулировании работников здравоохранения", который предусматривает дополнительные надбавки при работе с инфекционными заболеваниями, председатель Белорусской ассоциации врачей назвал его высокой оценкой труда медработников.

В свое время среди медработников проводили анкетирование и уточняли проблемы, которые больше всего их волнуют. На первом месте оказалась высокая нагрузка. И только третье-четвертое места занимал уровень заработной платы. "Когда есть беда, в которую нужно погружаться, чтобы помочь спасти чужие жизни, эти все меркантильные вещи уходят на второй план, хотя они тоже достаточно важны. Когда есть и материальная поддержка, это очень здорово", - отметил Дмитрий Шевцов.-0-