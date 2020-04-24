24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Медики призывают белорусов воздержаться от посещения кладбищ на Радуницу. Об этом заявила сегодня журналистам заместитель министра здравоохранения Елена Богдан, передает корреспондент БЕЛТА.

В преддверии длинных выходных Елена Богдан вновь обратила внимание на соблюдение мер личной безопасности. "Мы настоятельно просили и просим не посещать своих пожилых родственников, не собираться со всей страны и не устраивать посиделки на кладбище вместе с пожилыми родственниками", - сказала она.

Замминистра отметила, что большинство из них, как правило, уже имеют хронические заболевания. "И то, что могут им "привезти", никоим образом не улучшит их состояние здоровья, а наоборот, утяжелит их заболевания, которые на сегодня есть", - констатировала Елена Богдан.

Минздрав и ранее рекомендовал белорусам провести большие выходные в своем привычном круге общения, воздержавшись от посещения дальних родственников в других регионах, особенно пожилых людей, которые входят в группу риска. Медики также предостерегали от пикников на свежем воздухе. Длительное и тесное общение на пикнике, даже несмотря на то, что это происходит на природе, повышает риск заражения. Если в компании окажется хоть один инфицированный, то остальным придется уйти на самоизоляцию или под наблюдение медперсонала. В этой связи врачи советовали отдавать предпочтение прогулкам на природе, которые не несут риска заразиться коронавирусом.-0-