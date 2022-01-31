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31 января 2022, 16:32

Медики призывают население распределить визиты в поликлиники в течение всего рабочего дня

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31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Желающим попасть в поликлинику следует распределять визиты в поликлинику в течение всего рабочего дня, заявила корреспонденту БЕЛТА председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома Елена Богдан.

Она отметила, что сегодня с утра в некоторых минских поликлиниках действительно образовались очереди. "Они были в 8.00, 8.30, 9.00, то есть с момента начала работы наших учреждений. Очереди были спровоцированы прошедшими выходными днями. Несмотря на то, что пациенты могли обратиться к медикам в субботу и воскресенье (в субботу в поликлиниках осуществлялись визиты на дом, выезжали контактные бригады, можно было вызвать скорую медицинскую помощь), некоторые из них с признаками острых респираторных инфекций предпочли подождать и прийти в поликлинику сегодня к открытию", - сказала Елена Богдан.

Она пояснила, что одним пациентам необходимо было получить медицинскую помощь и открыть листок нетрудоспособности, немалая часть людей пришла по желанию сдать тест на коронавирус.

Многие пациенты не смогли сразу дозвониться в поликлинику, чтобы вызвать врача или контактную бригаду на дом. Их звонок был поставлен в очередь и в течение получаса обработан. Таких обращений было достаточно много, поэтому телефонные линии оказались перегружены.

Сейчас очереди в поликлиниках стали гораздо меньше. "Хочу успокоить население: наши учреждения стараются максимально оказать медицинскую помощь пациентам, у которых есть признаки острых респираторных инфекций или инфекции, которая может быть вызвана штаммом омикрон", - сказала Елена Богдан. Она напомнила, что омикрон протекает гораздо легче, чем предыдущий штамм дельта, и больше похож на обычное острое респираторное заболевание.

Елена Богдан рассказала, какие меры следует предпринять пациентам, чтобы снизить нагрузку на поликлиники. "Если в семье болен кто-то один, то не нужно тестировать всю семью, если у остальных нет никаких клинических проявлений. Просьба к гражданам подходить к этому с пониманием, чтобы мы, учитывая высокую заболеваемость штаммом омикрон, могли оказать помощь тем, у кого есть симптомы заболевания", - сказала она.

Кроме того, при желании протестироваться это можно сделать и самостоятельно. В аптеках, торговой сети продаются тесты, которые чувствительны к омикрону. "Если вы пройдете тест и он окажется положительным, обращайтесь в наши учреждения, мы примем тест как достоверный. Выедет контактная бригада, чтобы вручить требование о самоизоляции и при необходимости выдать листок нетрудоспособности", - отметила председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома.

Она озвучила еще одну просьбу - не приходить всем вместе к времени начала работы поликлиники. Елена Богдан отметила: медработники стараются максимально грамотно организовать работу таким образом, чтобы всем оказать помощь. Амбулаторно-поликлинические учреждения работают с 8.00 до 20.00 (а некоторые сегодня открылись в 7.30), прием во всех кабинетах, красной зоне организован также в две смены. "Поэтому просьба - распределять визиты в течение всего времени работы учреждения. Если все придут сразу к открытию, естественно, это создаст ажиотаж и очереди", - заметила Елена Богдан.

Она напомнила, что все контактные бригады оснащены экспресс-тестами для диагностики коронавирусной инфекции, приказом Минздрава четко оговорено, кому должно быть выполнено тестирование. Бригады скорой медицинской помощи при выезде на дом и при наличии показаний к госпитализации также проводят экспресс-тестирование, чтобы понимать, в какое учреждение должен быть направлен пациент.

"Мы стараемся не только максимально организовать оказание медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией, но и сохранить плановую медицинскую помощь. Для людей, которые имеют риск тяжелого течения заболевания, инвалидов, людей с тяжелыми хроническими заболеваниями оказание медпомощи максимально перенесено на дом", - отметила она.-0-

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