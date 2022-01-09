Медики рассказали, как правильно нужно заваривать кофе

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева в программе "Жить здорово!" рассказала о пользе холодного кофе. При этом она обратила внимание, что говорит о напитке, который приготовлен холодным методом.

Телеведущая отметила, что речь идет о заваривании кофе способом колд брю, то есть холодной водой. Остывший, а также горячий напиток со льдом в этом случае не подходит.

Соведущий Елены Малышевой Андрей Продеус дополнил коллегу и отметил, что такой напиток содержит гораздо меньше кофеина и полифенолы – соединения, которые предотвращают образование тромбов. Колд брю также оказывает меньший мочегонный эффект и меньше окрашивает зубную эмаль.