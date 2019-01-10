Медики рекомендуют людям старше 50 проходить обследование кишечника раз в 5 лет

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Медики рекомендуют людям старше 50 проходить обследование кишечника раз в пять лет, заявила сегодня журналистам доцент кафедры гастроэнтерологии и нутрициологии ГУО "БелМАПО" кандидат медицинских наук Елена Адаменко, передает корреспондент БЕЛТА.
"Мы хотим, чтобы каждый пациент старше 50 лет раз в 5 лет выполнял колоноскопию (обследование кишечника). Если же пациенты входят в группу риска, тогда врач принимает решение о более раннем назначении такого исследования",- рассказала Елена Адаменко.
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