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24 марта 2020, 17:56

Медики рекомендуют оградить пожилых родственников от посещения массовых мест из-за COVID-19

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Фото из архива
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24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожилых родственников желательно оградить от посещения массовых мест на период регистрации случаев коронавируса. Такой совет в беседе с корреспондентом БЕЛТА дал заведующий отделением интенсивной терапии и реанимации Городской клинической инфекционной больницы Минска Александр Дедков.

Люди пожилого возраста, из групп риска (хроническими заболеваниями, онкологией, ВИЧ-инфекцией, иммуносупрессивными состояниями и др.) в этот период по возможности должны оставаться дома, отметил заведующий отделением. Временно стоит воздержаться от посещения кино, театров и других общественных мест. "Всем своим знакомым старшего возраста я рекомендовал оставаться дома, не посещать места с большим скоплением людей и отказаться по возможности от пользования общественным транспортом, - сказал Александр Дедков. - Родственники должны позаботиться обо всем необходимом, в том числе продуктах питания. Я, например, оградил свою маму от общения даже со мной. Обеспечил ее продуктами, поэтому она пока находится дома, поскольку по возрасту относится к группе риска".

Крайне важно самоизолироваться на 14 дней всем, кто приезжает в Беларусь из-за границы, даже если на границе тест на COVID-19 был отрицательным. Временно им не стоит посещать родственников, работу, нужно ограничить контакты даже в своей семье, а при возможности полностью изолироваться.

Если человек находится дома и у него появились признаки респираторной инфекции, следует вызывать скорую помощь. "Не идти в поликлинику или частный медцентр, не вызывать врача на дом, а именно звонить в скорую, сообщив, что недавно прибыл из-за границы", - подчеркнул Александр Дедков. Медперсонал в защитных костюмах сразу же доставит пациента в специализированную больницу, где проведут дополнительную диагностику, в том числе на наличие коронавируса. Это позволит избежать ситуации, которая произошла с мужчиной, вернувшимся из европейских стран: он обратился в частный медцентр, а не вызвал скорую помощь. В результате число контактных лиц, в том числе медицинских работников, увеличилось в разы.

У белорусских врачей работы в связи с COVID-19 стало больше. "Мы, конечно, всегда работаем круглосуточно, - отметил завотделением. - Но сейчас стало немного тяжелее, в том числе из-за дополнительной организационной нагрузки. Нужно контролировать дополнительные запасы кислорода, медицинского оборудования, расходного материала. Благо, сейчас на эти цели выделяется дополнительное финансирование". Специалисты клинической инфекционной больницы ездят по другим клиникам, в которые потенциально могут направлять пациентов с коронавирусом, и готовят медперсонал, обучают, как организовать стационар под инфекционную больницу, правильно надевать средства индивидуальной защиты.

"Это дополнительная работа, которая наслоилась на все остальное. Приходится задерживаться на работе. К тому же сейчас сезон подъема респираторных заболеваний, некоторые врачи на больничном, поэтому выходишь на дополнительные дежурства, - рассказал Александр Дедков. - Получается, что на работе круглосуточно. Я, к примеру, пришел на работу вчера к восьми утра, а уйду сегодня около восьми-девяти вечера".

В эти дни врачи из разных стран уговаривают людей оставаться дома, чтобы остановить распространение COVID-19. К мировому флешмобу "Мы остаемся на работе, чтобы помочь вам. Вы оставайтесь дома, чтобы помочь нам" присоединились и белорусские медики: инфекционисты, реаниматологи, анестезиологи, терапевты, эпидемиологи, вирусологи, специалисты лабораторного звена, медицинские сестры. Врачи выступают с призывом к самоизоляции пожилых граждан, хронически болеющих пациентов, а также тех, у кого есть хотя бы малейшие признаки острого респираторного заболевания.

По некоторым прогнозам, пик заболеваемости COVID-19 в отдельных странах может продлиться в худшем случае 12 недель. Если наблюдать, как протекали события в Китае и как сейчас они развиваются в Западной Европе, от момента начала подъема и до конца проходит в среднем два месяца. Например, в Китае активный пик заболеваемости пришелся на начало января, и к концу февраля начался его активный спад. Сейчас там фактически уже не выявляют инфицированных пациентов. "Я не инфекционист и не эпидемиолог, и не в моей компетенции делать прогнозы. Но из той информации, которой я владею, можно сделать вывод, что ситуация с заболеваемостью улучшится через несколько недель", - сказал Александр Дедков.-0-

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