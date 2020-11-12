Медики РНПЦ детской онкологии помнят клятву врача - замдиректора

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Медики РНПЦ детской онкологии помнят Клятву врача Республики Беларусь, заявила корреспонденту БЕЛТА заместитель директора по организационно-методической работе РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии Марина Борисевич.

"В законе "О здравоохранении" есть отдельная глава, посвященная Клятве врача Республики Беларусь. Мы все об этом прекрасно помним. Что касается нашего учреждения, то независимо от взглядов на жизнь, политику и в целом ситуацию в стране никакой дискриминации в плане оказания медпомощи у нас нет", - сказала Марина Борисевич.

Она отметила, что медики центра работают не только с детьми, но и взрослыми, которые их сопровождают. "Все дети независимо от возраста находятся с одним из родителей или бабушками и дедушками. Естественно, врачу приходится работать как с ребенком, так и со взрослым по разным вопросам, в первую очередь, конечно, касающимся состояния здоровья", - отметила замдиректора.

Помощь в центре оказываются и пациентам 18 лет. "Это достаточно большая группа. С некоторыми онкологическими заболеваниями мы берем пациентов до 30 лет", - отметила Марина Борисевич.

Замдиректора подчеркнула, что независимо от сегодняшних реалий все медицинские работники абстрагируются и оказывают медпомощь на квалифицированном уровне. "У нас в центре этот вопрос решен", - сказала она.-0-