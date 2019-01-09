Медики советуют для защиты от передачи гриппа не обмениваться мобильными и отказаться от рукопожатий

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подъем заболеваемости гриппом в Беларуси ожидается в конце января - начале февраля. В связи с этим медики, отвечая сегодня на вопросы журналистов, рассказали, как избежать заражения, передает корреспондент БЕЛТА.

Заведующая отделом пульмонологии и хирургических методов лечения болезней органов дыхания РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии Елена Давидовская напомнила о простых правилах гигиены: "не передавать друг другу мобильные, ручки, не снимать зубами перчатки, отказаться от рукопожатий". Самой лучшей защитой от гриппа медики назвали вакцинацию. Кроме того, важно больше гулять на свежем воздухе, регулярно проводить влажную уборку в помещении, проветривать его. Оптимальная температура воздуха в комнате - 20 градусов.

Специалисты прокомментировали также эффективность ношения медицинских масок. Заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Министерства здравоохранения Инна Карабан подчеркнула, что на улице, на свежем воздухе вероятность распространения гриппа и любой другой вирусной инфекции сводится практически к нулю. Поэтому не нужна и маска. Ее надевает только заболевший человек и только в помещении, если, например, несмотря на признаки ОРВИ, пришел на работу. Маску нужно часто менять, чтобы не произошло реинфицирование. Кроме того, необходимо регулярно мыть руки и протирать рабочий стол. Это позволит уменьшить риск передачи инфекции другим людям.-0-