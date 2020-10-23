23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Медики советуют пожилым людям по возможности оставаться дома и пользоваться онлайн-услугами. Соответствующие рекомендации размещены на сайте Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, сообщает БЕЛТА.

В группе высокого риска по COVID-19 люди старшего и пожилого возраста, а также пациенты любого возраста, имеющие хронические заболевания (заболевания органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, иммунной системы, бронхиальную астму, онкологические заболевания).

Медики советуют таким людям не выходить из дома, если в этом нет особой надобности (поездка на работу, покупка продуктов питания и лекарств, получение медицинских и других жизненно важных услуг). В этот период не стоит принимать гостей у себя дома. С обеспечением бытовых потребностей лучше попросить помочь родных и знакомых.

В целом рекомендуется минимизировать количество контактов. С другими людьми можно общаться дистанционно с помощью средств связи, выбирать услуги доставки (только до порога квартиры, дома или офиса). По возможности лучше работать удаленно, используя видеозвонки и конференц-связь.

Выходя из дома в ситуациях, когда это действительно необходимо, медики советуют соблюдать 1,5-метровое расстояние (социальную дистанцию) друг от друга. Кроме того, нужно как можно чаще мыть руки с мылом, а если нет такой возможности, использовать средство для дезинфекции или антисептическое средство. Крайне важно соблюдать "респираторный этикет".-0-