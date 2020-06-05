Медики тщательно анализируют состояние пациентов с COVID-19 при лечении гидроксихлорохином

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские медики в целом отмечают положительный опыт использования гидроксихлорохина в лечении COVID-19, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава со ссылкой на главного внештатного специалиста Минздрава по инфекционным болезням Игоря Карпова.

На минувшей неделе эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) решили приостановить клинические испытания антималярийного препарата гидроксихлорохина в лечении COVID-19. Такое решение принято после опубликования исследования, касающегося гидроксихлорохина и хлорохина и их эффекта на госпитализированных с COVID-19 пациентов. Однако позже ВОЗ возобновила разрешение на проведение тестирования гидроксихлорохина как лекарственного средства при COVID-19.

"Хотя публикация и была отозвана, она послужила определенным сигналом для усиления контроля при лечении пациентов хлорохином и гидроксихлорохином", - отметил Игорь Карпов. В настоящее время очень высока публикационная активность, касающаяся этого вопроса. Вся информация в научной прессе внимательно отслеживается белорусскими врачами-практиками и представителями научной общественности.

"По опыту использования гидроксихлорохина (кстати, тщательный мониторинг за состоянием пациентов при его использовании проводится с первых назначений) сложилось в целом положительное впечатление. Это касается как улучшения самочувствия, так и лабораторных показателей. По мере накопления данных могут быть внесены определенные коррективы. А сейчас актуальным является ответственный мониторинг состояния пациентов, получающих эти лекарственные средства", - цитирует пресс-служба главного внештатного специалиста.

Что касается исследования о вреде использования гидроксихлорохина, оно отозвано. Речь идет о публикациях в The Lancet и Медицинском журнале Новой Англии. Представители журналов объяснили свои действия опасениями в достоверности информации, предоставленной Surgisphere Corporation. После того как независимые рецензенты не смогли проверить ключевые данные компании и подтвердить результаты исследований, авторы вынуждены были отозвать статьи. Это событие произошло вскоре после того, как специалисты выразили обеспокоенность по поводу базы данных Surgisphere, лежащей в основе этих исследований. Выяснилось, что основатель компании Сапан С. Десаи, доктор медицинских наук, был соавтором обеих статей. Специалисты проанализировали историю его публикаций и обнаружили несколько предупреждений о ненадлежащем проведении исследований.-0-