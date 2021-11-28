Медики у ТЛЦ: за помощью ежедневно обращаются 100-200 беженцев

28 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Беженцы ежедневно обращаются за помощью к медикам. Количество обращений в сутки может доходить до 100-200 случаев, рассказали журналистам дежурящие у пункта размещения беженцев медики, передает корреспондент БЕЛТА.

У транспортно-логистического центра, где расположен пункт временного размещения беженцев, круглосуточно работают медики. На дежурстве находятся две бригады скорой помощи. Беженцы обращаются за помощью постоянно. В сутки фиксируется до 100-200 подобных случаев.

"Обращаются и взрослые, и дети. Чаще всего жалуются на простуду, боль в горле, насморк. Помощь оказываем на месте. При необходимости в более сложных случаях предлагаем госпитализацию", - рассказала врач выездной бригады скорой помощи Леонида Батура. За минувшие сутки госпитализация потребовалась нескольким пациентам.

Врач отмечает, что медикаментов у них достаточно. Часть из них получены по линии гуманитарной помощи. Наиболее востребованные и ходовые из медикаментов - жаропонижающие, а также лекарства против насморка, глазные капли, лекарства от боли в горле.-0-