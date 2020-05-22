Медицина, ИКТ и машиностроение - что будет в приоритете для Беларуси следующие пять лет

В Беларуси определили единые приоритеты развития науки и инноваций до 2025 года. Согласно указу №156 особое внимание будет уделяться информационным, медицинским, биологическим, машиностроительным и агропромышленным технологиям. В приоритете также - энергетика, строительство и экология. О том, какие высокотехнологичные проекты планируется реализовать в следующие пять лет, рассказал корреспонденту БЕЛТА председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин.

Инновационная программа

Приоритеты развития науки выстраивались на основе комплексного прогноза научно-технического прогресса на 2021-2025 годы и на период до 2040 года, отраслевых и региональных планов и стратегий развития. Учитывались мнения ученых и бизнеса. При выборе приоритетов изучался опыт государств ЕАЭС и стран дальнего зарубежья.

По словам Александра Шумилина, приоритетные направления и инновационная деятельность в Беларуси находятся в тренде развития науки и технологий наряду с такими высокоразвитыми странами, как США, Германия, Япония, Франция, Великобритания, Китай и Швеция. "Например, в Соединенных Штатах и некоторых странах ЕС, как и в Беларуси, приоритетами развития стали цифровые технологии, биология, химия, медицина и фармацевтика. В качестве приоритетов стратегии американского лидерства в области передового производства определены такие направления, как усиление возможностей для развития сельского хозяйства и получения продуктов питания, разработка материалов и технологий обработки, а это первостепенно и для нас. Энергетика, экология, рациональное природопользование, обеспечение безопасности человека, общества и государства - все это актуально и для Германии, Швеции, Франции, Японии и Китая", - отметил он.

С учетом единых приоритетов была разработана концепция Государственной программы инновационного развития Беларуси на 2021-2025 годы. По словам председателя ГКНТ, заказчики проектов сейчас готовят бизнес-планы для их включения в госпрограмму. В планах на следующие пять лет - мероприятия по разным направлениям. Например, ЗАО "Белорусская национальная биотехнологическая корпорация" продолжит реализацию инвестпроекта по созданию высокотехнологичного агропромышленного производства полного цикла на 2016-2032 годы.

Для аэрокосмической и оборонной промышленности планируют разрабатывать технологии и производить высокотехнологичные изделия из композиционных материалов. Также предполагается организовать в Беларуси высокотехнологичное экспортно ориентированное производство оптических компонентов и лазерных систем с диодной накачкой нового поколения. Особый акцент будет сделан на машиностроении. В госпрограмму может войти проект по производству автокомпонентов, соответствующих требованиям экологических стандартов Евро-5, Евро-6 и выше, для перспективных моделей легковой, коммерческой, грузовой, сельскохозяйственной и специальной техники.

Медицина

В Минске планируют построить диагностический, палатный, операционно-реанимационный корпус под создание в РНПЦ "Кардиология" центра гибридной кардиохирургии. Кроме того, в новую госпрограмму намерены включить организацию производств оригинальных биорезорбируемых полифункциональных лекарственных препаратов, а также лекарств на основе рекомбинантных технологий и фракционирования плазмы крови. В планах и организация банка стволовых клеток, клапанных и сосудистых аллографтов при Минском НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии. Новые производства предполагается создать в РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий и РПУП "Академфарм". В инновационную программу планируют включить и региональные проекты. В их числе - создание медико-социального реабилитационного центра для пожилых и инвалидов с использованием роботизированной технологии (Узденская ЦРБ) и строительство кардиохирургического корпуса Могилевской областной больницы.

"Развитие медицинских технологий имеет особое значение, особенно в нынешних условиях. Должен отметить, что за последние годы сделано уже немало. По действующей госпрограмме инновационного развития реализовано восемь проектов в этой области. На Борисовском заводе медицинских препаратов и в ООО "Фармтехнология" созданы новые производства лекарств, соответствующие всем международным стандартам, а по некоторым позициям превосходящие лучшие мировые аналоги. В РНПЦ детской хирургии разработали и внедрили новые методы оказания медицинской помощи, значительно снизившие уровень летальности и инвалидизации у детей", - обратил внимание Александр Шумилин.

ОАО "Завод "Электронмаш" теперь производит искусственные клапаны сердца нового поколения с улучшенными характеристиками, Институт микробиологии НАН - ферменты для синтеза лекарственных субстанций. Также создан научно-производственный комплекс в УП "Адани" для разработки, выпуска и обслуживания новой для Беларуси медицинской техники.

В ближайшее время планируется вывести на проектную мощность еще четыре производства. Среди них - инновационно-производственный центр по выпуску изделий медицинского назначения (БНТУ совместно с технопарком "Политехник") и опытно-промышленное производство пероральных противоопухолевых лекарственных средств (РУП "Белмедпрепараты").

Электротранспорт

ЕЭК обнулила таможенную пошлину на электромобили, глава государства подписал указ, предусматривающий освобождение от уплаты НДС и другие льготы. Все это создает благоприятные условия для повышения спроса у потребителей. Белорусские разработчики и производители тоже не обошли стороной это направление, важное для уменьшения экологической нагрузки на окружающую среду. Например, в Беларуси на ОАО "Витязь" создается современное производство по выпуску средств зарядной инфраструктуры для электромобилей. Завершить реализацию проекта планируют в 2021 году.

Национальная академия наук разрабатывает на ближайшую перспективу проект по комплексному развитию электротранспорта. Планируется, что в Беларуси будет создан перспективный модельный ряд такой техники. Кроме того, будет развиваться научный и инженерный потенциал в этой области.

Технопарки

В Беларуси действует 26 субъектов инновационной инфраструктуры: 16 технопарков, 9 центров трансфера технологий и Белорусский инновационный фонд. Количество резидентов технопарков с 2011 года увеличилось со 101 до 184. Сеть охватывает столицу и все областные центры. Продолжается создание технопарков в крупных районных центрах. Технопарки уже работают в Пинске, Новополоцке, Горках и Ляховичском районе. В планах - создать их в Барановичах, Бобруйске, Борисове, Орше и Молодечно.

"Значительные усилия в ближайшие годы будут направлены на повышение эффективности работы технопарков. Для этого в первую очередь необходимо обеспечить их собственными ресурсами, которые они смогут вкладывать в развитие материально-технической базы, инновационные проекты резидентов. Для этого был разработан особый механизм формирования фондов инновационного развития технопарков, который апробировали в 2018-2019 годах. Сейчас совершенствуем этот механизм, нацелены на поддержку стартап-проектов", - рассказал Александр Шумилин.

В результате у каждого технопарка должен появиться собственный фонд, а значит, и возможность не только предоставлять недвижимость в аренду резидентам, но и оказывать финансовую поддержку малому инновационному предпринимательству. Это позволит трансформировать технопарки в полноценные субъекты инновационного развития в регионах.

В 2021-2025 годах планируется формировать на базе научных организаций и учреждений высшего образования сеть центров трансфера технологий и спин-офф компаний, обеспечивающих коммерциализацию результатов научно-технической деятельности. Технопарки будут развиваться как инкубаторы инновационного предпринимательства, то есть создавать технологическую инфраструктуру и расширять площадки для создания бизнеса студентами, магистрантами и аспирантами. Кроме того, в планах создание инжиниринговых организаций для сопровождения научно-технических проектов, комплексного внедрения технологий и разработки проектов.

Вклад в ВВП

Как отметил председатель ГКНТ, высокотехнологичные отрасли играют все большую роль в увеличении ВВП. Причем это касается как промышленных производств, так и сферы услуг. В частности, в структуре валовой добавленной стоимости обрабатывающей промышленности производства высокого технологического уровня составляют более 40%. Ежегодно увеличивается вклад сектора информационно-коммуникационных технологий. Если в 2009 году его доля в ВВП составляла 2,5%, то к 2020 году она увеличилась более чем вдвое.

"К повышению уровня технологичности национальной экономики мы движемся несколькими путями. Первый из них - реализация проектов госпрограммы инновационного развития. Второй - совершенствование национальной инновационной системы, то есть создание благоприятной среды для развития высокотехнологичных производств. Иными словами, помимо непосредственной финансовой поддержки проектов активно развиваются косвенные механизмы стимулирования инновационной деятельности", - рассказал Александр Шумилин.

По его словам, в течение последних лет принято множество решений, направленных на совершенствование механизмов налогового стимулирования научной, научно-технической и инновационной деятельности. В частности, коренным образом пересмотрен и значительно расширен перечень высокотехнологичных товаров, в соответствии с которым их производители имеют возможность освободиться от уплаты налога на прибыль. В результате в Беларуси заметно расширилось производство таких товаров, и за счет роста налогооблагаемой базы уже значительно перекрыты предоставляемые налоговые льготы.

Международное сотрудничество

Развитие науки и инновационных технологий невозможно без кооперации с зарубежными специалистами. Страны СНГ активно развивают взаимодействие в этой области. Например, в Беларуси, России и Кыргызстане реализуют межгосударственный проект в сфере медицины. Конечным продуктом станет тест-система для выявления антител к вирусу гепатита Е методами иммуноферментного анализа и иммуноблоттинга с использованием рекомбинантных антигенов. Работа научных организаций трех стран уже дала положительные результаты.

Разработан проект новой межгоспрограммы инновационного сотрудничества государств Содружества до 2030 года. Страны планируют решить такие задачи, как коммерциализация инновационных продуктов и наращивание экспорта инновационных решений, сервисов и услуг стран СНГ на глобальные рынки. В проект межгоспрограммы включены 29 индустриальных и технологических направлений и стратегических областей сотрудничества, в числе которых - здравоохранение, медицина и фармацевтика, биотехнологии и генетика. "Фонд "Сколково" как оператор программы ведет постоянную работу по отбору проектов для включения их в программу. Сейчас согласованы уже девять. Окончательный список будет сформирован к 1 августа", - пояснил Александр Шумилин.

Беларусь имеет соглашения о научно-техническом сотрудничестве более чем с 50 странами. Между ГКНТ и Министерством науки и техники КНР подписан меморандум о сотрудничестве. Это дает возможность министерству напрямую финансировать совместные белорусско-китайские научно-технические проекты с выделением около $5 млн каждые два года. Число совместных проектов в последние годы растет.

Белорусские организации активно участвуют в реализации научных программ Европейского союза, которые финансируются Еврокомиссией. "Мы стабильно входим в пятерку наиболее активных международных партнеров программы Марии Склодовской-Кюри. С 2017 года удвоилась активность белорусских ученых в COST - старейшей программе международного сотрудничества ЕС. Она помогает в установлении партнерских отношений, расширении профессиональных сетей, содействует росту узнаваемости белорусских исследователей в ЕС. За время реализации программы "Горизонт 2020" белорусские ученые приняли участие в 50 проектах, им предоставили финансирование на сумму около 7 млн евро", - отметил председатель ГКНТ.

В планах на ближайшие годы - увеличение экспорта и расширение географии поставок белорусской наукоемкой и высокотехнологичной продукции.

Валерия ГАВРИЛОВА,

БЕЛТА.-0-