23 января, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Медицина превалирует по числу присуждаемых в Беларуси ученых степеней. Об этом рассказал журналистам председатель Высшей аттестационной комиссии Беларуси Александр Гучок.

"Примерно 19,4% работ защищается по медицине. В этом году это было 77 диссертаций. Это общемировые традиции, медицинская отрасль прошла у нас достаточно серьезное переоснащение. Есть новый хороший инструментарий, который позволяет медикам получать замечательные результаты", - отметил председатель ВАК.

Много представителей медицинской отрасли и среди участников церемонии вручения дипломов доктора наук и аттестатов профессора, которая прошла во Дворце Независимости с участием Президента Беларуси. Их разработки в том числе касаются борьбы с онкологическими заболеваниями, пренатальной диагностики. Кроме того, в сфере физико-математических наук представлена разработка новых механико-математических моделей костной и соединительной тканей и биомеханических систем человека.

"ВАК подтверждает высокий уровень научных достижений каждого из присутствующих ученых и высокую оценку их работ", - подчеркнул Александр Гучок.

Он отметил, что в целом по итогам 2019 года количество присужденных ученых степеней доктора и кандидата наук уменьшилось более чем на 25% по сравнению с 2018 годом. При этом подходы остались прежними, если говорить о требовании неукоснительного соблюдения законодательства, регламентирующего аттестационную деятельность в Беларуси.

"ВАК стал значительно больше внимания уделять изучению содержания диссертаций, контролю за работой экспертов на различных этапах, - отметил Александр Гучок. - Оценка нового научного знания, актуальности тематики и практической применимости выходит на принципиально новый уровень. Мы требуем четких подтверждений тех результатов, которые внедрены в практику либо имеют перспективы внедрения в самое ближайшее время. Практикоориентированность в работах - основное требование экспертов на самых ранних этапах. Это требование отслеживается и в экспертных советах, и в президиуме ВАК самым тщательным образом".

В 2019 году ВАК присудила ученую степень 397 соискателям, из них 39 - доктора наук, 358 - кандидата наук. Обладателями ученых степеней стали 44 иностранных гражданина из 10 государств. Средний возраст соискателей ученой степени кандидата наук составил 35,7 года, доктора наук - 50,9.

Структура отраслей науки, по которым присуждено наибольшее количество ученых степеней в 2019 году, выглядит следующим образом: медицинские - 19,4%, технические - 15,4%, физико-математические - 11,1%, филологические - 8,3%, экономические - 8,1%, биологические - 6%, исторические - 5%, педагогические - 4,8%, сельскохозяйственные - 4%, юридические науки и искусствоведение - по 3,5%, химические науки - 3%.-0-