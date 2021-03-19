Медицинские научно-практические организации СНГ заинтересованы в сотрудничестве в борьбе с COVID-19

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудничеству в условиях пандемии COVID-19 было посвящено совместное заседание базовой организации общественного здоровья и информатизации здравоохранения государств - участников СНГ и соответствующей межгосударственной сети институтов. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполнительного комитета СНГ.

С докладами на заседании выступили представители Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Минздрава России во главе с его директором Ольгой Кобяковой, ректор Ташкентской медицинской академии Алишер Шадманов, директор белорусского Республиканского научно-практического центра медицинских технологий, информатизации, управления и экономики здравоохранения Дмитрий Рузанов.

Межгосударственная Сеть институтов общественного здоровья и информации здравоохранения была создана в 2016 году решением Совета по сотрудничеству в области здравоохранения СНГ. В ее состав входит ряд медицинских научно-практических организаций Армении, Беларуси, Кыргызстана, России, Таджикистана и Туркменистана.

В задачи сети входят сотрудничество и координация в подготовке обоснованных предложений к совместным выступлениям государств СНГ, в том числе через членов Межгосударственной комиссии по взаимодействию с Всемирной организацией здравоохранения, на заседаниях руководящих органов и комитетов ВОЗ, поддержка сбора, обобщения и распространения технологий, методов и инструментов в области здравоохранения, обеспечения обмена передовым опытом в области общественного здоровья и информации здравоохранения.-0-