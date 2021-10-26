Медицинский проект 103.BY запустил сервис онлайн-консультаций с врачами

Дистанционное взаимодействие врачей и пациентов с применением телемедицинских технологий уже давно стало привычным во многих странах, а 23 июля 2021 года вступило в силу Положение об особенностях оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий, утвержденное постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь. Теперь медицинскую помощь можно получить не выходя из дома или офиса.

103.BY запустил сервис для проведения онлайн-консультаций 1 октября 2021 года. Сервис прост для использования как пациентами, так и врачами: не нужно устанавливать никаких специальных программ, нужен только мобильный телефон, планшет или компьютер с видеокамерой и доступом к интернету. Записаться на онлайн-консультацию можно на портале, в мобильном приложении 103.BY либо непосредственно в медицинском центре. В числе первых к сервису онлайн-консультаций 103.BY подключились такие медицинские центры, как "ЛОДЭ", "Мерси", "Блоссом Клиник", "Маяк здоровья", "Центр здорового сна", "Парацельс".

Согласно белорусскому законодательству, телемедицинские консультации на сегодняшний день возможны после очного посещения медицинского центра. Во время онлайн-консультации врач может скорректировать назначенное ранее лечение, проконтролировать симптомы и самочувствие пациента, проанализировать результаты анализов. Телемедицина открывает новые возможности для наблюдения и контроля самочувствия иногородних пациентов, хронических больных, пациентов после операций и находящихся на самоизоляции.

Справочно

103.BY - медицинский проект компании ООО "Артокс Лаб". Представлен в виде веб-портала и мобильного приложения. Ключевые сервисы: поиск, бронирование лекарств и их аналогов, каталог медицинских учреждений с врачами, ценами и отзывами, онлайн-запись к врачам. Ежемесячная посещаемость сайта составляет более 12 млн (по данным Similarweb за сентябрь 2021 года).

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