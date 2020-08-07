Медсестра о работе в пандемию: поддержка общества и благодарность пациентов придавали сил

7 августа, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Во время обострения эпидемиологической обстановки, когда медицинским работникам приходилось работать практически сутками, их очень поддерживала благодарность пациентов. Об этом сказала журналистам главная медицинская сестра городской клинической инфекционной больницы Минска Ирина Паримон, которая сегодня участвовала во встрече Президента Беларуси с работниками системы здравоохранения и была удостоена государственной награды, передает корреспондент БЕЛТА.

Ирина Паримон в составе мониторинговой группы, созданной по поручению главы государства, посетила практически все области страны, помогая учреждениям здравоохранения на местах организовать работу в условиях коронавирусной инфекции. "Людям, которые еще вчера были хирургами, кардиологами, пришлось стать инфекционистами. Им было тяжело, требовалась консультация, помощь. Но все они не просто слушали, а слышали, что нужно делать, - рассказала медсестра. - Все сплотились, работали как единая команда".

Она не отрицает, что в тот период всем медработникам и лично ей приходилось очень нелегко: нужно быть на связи круглые сутки, работать без выходных. Особо изнурительно было проводить многие часы в защитном костюме - порой по восемь часов беспрерывно. "Но если в начале костюм для индивидуальной защиты мы надевали в течение 3-5 минут, то сейчас - за 20-30 секунд. И это с учетом бахил, перчаток, респиратора, щитка и санобработки", - рассказала Ирина Паримон.

Находить силы в той непростой ситуации, по ее признанию, помогала поддержка общества и в особенности - благодарность пациентов. "Самое приятное, когда пациенты говорили "спасибо". Мы приезжали в регионы, общались с пациентами, и они вместо "здравствуйте" говорили "спасибо". Было такое состояние, что даже слезы на глаза наворачивались за такую простую и очень искреннюю человеческую благодарность, - поделилась медсестра. - Поддержка общества была очень приятна. Если бы не она, думаю, некоторая часть медиков все-таки сдалась. Но нас поддерживали обычные люди, и это придавало сил".-0-