Медслужба белорусской армии - настоящий резерв системы здравоохранения страны

Во время рабочей поездки в Смолевичский район Александр Лукашенко рассказал журналистам о своем поручении главе Администрации Президента и госсекретарю Совета безопасности подключить военных медиков к борьбе с коронавирусом. "Надо их подключить. Пусть они посмотрят, как работают гражданские медики. Если нужно, и проконтролируют, и помогут. И самое главное - они тоже будут в этой теме, научатся", - сказал Президент.

Аналитик Белорусского института стратегических исследований Андрей Чернобай считает, что военные медики готовы к выполнению этого ответственного поручения.

В условиях пандемии коронавируса в мире изменяется не только привычный образ жизни людей, но и организация работы учреждений, предприятий, целых отраслей. Продлеваются школьные каникулы, осуществляется перевод на удаленный режим работы и дистанционное обучение, люди уходят в вынужденные отпуска или вовсе, как в России, объявляется нерабочий период и режим самоизоляции. Разумеется, все эти меры обусловлены только одним - сохранением жизни и здоровья людей.

Однако даже в самой сложной ситуации не могут перейти на режим самоизоляции врачи, правоохранители, спасатели, работники продуктовых магазинов и аптек, общественного транспорта и предприятий пищевой промышленности, специалисты коммунальных служб, сельскохозяйственных организаций, органов государственного управления.

Когда завершится "смутное время", мы низко поклонимся всем медицинским работникам и не забудем сказать слова благодарности иным профессионалам, обеспечивавшим деятельность государства и жизнь граждан даже в таких непростых условиях.

Вооруженные Силы Республики Беларусь также функционируют в обычном режиме, выполняют задачи по предназначению. Воинские части и подразделения несут боевое дежурство, занимаются плановой боевой подготовкой. Личный состав участвует в учениях и тренировках, охраняет военные объекты, обслуживает технику, осуществляет ее перевод на летний режим эксплуатации.

В условиях пандемии военнослужащие находятся в условиях гораздо большей безопасности, чем иные граждане. Даже при том, что солдаты и офицеры в силу специфики своей службы и повседневной деятельности зачастую не могут соблюдать рекомендованный населению режим социального дистанцирования.

Прежде всего у солдат ограничены контакты с местным населением, так как они практически постоянно находятся в военных городках или на полигонах. В казармах, столовых и иных местах общего пользования постоянно осуществляется строгий санитарный контроль. Своевременно проводится лабораторная диагностика. В сложной эпидемиологической ситуации в местах дислокации военнослужащих автоматически вводится карантинный режим. Более того, солдаты всегда находятся на виду своих командиров и сослуживцев, а значит, не заметить или утаить явные симптомы заболевания просто невозможно.

Кроме того, в каждом соединении и воинской части имеются свои медицинские подразделения. Все они обеспечены не менее современным, чем государственные больницы, медицинским оборудованием. В случае необходимости военнослужащие могут быть эвакуированы в специализированные лечебные учреждения не только автомобильным, но и военным авиационным транспортом.

Но в непростое для общества время армия оставаться в стороне не может. Президент Беларуси распорядился привлечь военных медиков для оказания содействия медицинскому персоналу больниц в борьбе с вирусными заболеваниями. Глава государства расценивает участие военных специалистов не только как их дополнительную учебу, существенную помощь, но и как способ объективного контроля ситуации.

Надо отметить, что сегодня во многих государствах армия задействуется в мероприятиях по борьбе с распространением коронавируса. Развернуты полевые медицинские госпитали, военные автомобили осуществляют различные перевозки, военнослужащие участвуют в охране важных объектов, дезинфекции помещений, техники и территории. В некоторых странах, где объем работ большой, а сил и средств не хватает, на помощь приходят военнообязанные.

Так, президент США Дональд Трамп распорядился направить в город Нью-Йорк тысячу военнослужащих для оказания помощи городским властям, еще тысячи военных медиков готовятся к отправке в другие штаты страны. В Швейцарии объявлен призыв в армию до конца июня около 8 тыс. резервистов из числа медиков, специалистов по вопросам логистики и безопасности. Бундесвер начал призывать военных резервистов-медиков, которые усиливают персонал военных госпиталей, а также направляются в больницы 35 городов и районов на помощь гражданским врачам. Для оказания системе здравоохранения поддержки как в собственно медицинской сфере, так и в области логистики призываются в армию из запаса резервисты Австрии, Великобритании, Израиля, ряда других стран. 2 апреля указ о призыве военнообязанных на специальные сборы для укомплектования территориальных войск подписан президентом Казахстана. Резервисты в пределах своих населенных пунктов будут нести службу на блокпостах, патрулировать, проводить дезинфекцию и осуществлять охрану объектов.

Медицинская служба белорусской армии - настоящий резерв системы здравоохранения страны. Вооруженные Силы имеют в своем распоряжении собственные санитарно-эпидемиологический центр, пять медицинских центров, три из которых являются военными клиническими. Главная же ценность белорусской военной медицины - это высококвалифицированный персонал. Среди сотрудников медицинской службы немало врачей, имеющих ученые степени. Есть специалисты, получившие опыт работы в боевых условиях в Афганистане, при ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. Белорусские военные врачи регулярно осуществляют практическую деятельность в составе Временных сил ООН в Ливане. Теперь им предстоит сдать новый ответственный экзамен.

Андрей ЧЕРНОБАЙ, аналитик БИСИ.

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