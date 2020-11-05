"Медтехноцентр" начал выпуск двух видов масок

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. РУП "Медтехноцентр" начало выпуск двух видов масок, сообщил журналистам директор предприятия Олег Швед, передает корреспондент БЕЛТА.

"Предприятием при непосредственной поддержке Министерства здравоохранения была закуплена линия по производству масок. Сегодня мы приступили к массовому выпуску медицинских масок в двух формациях: защитной повязки с применением нетканого материала и маски с применением фильтрующего элемента мельтблауна", - сказал Олег Швед.

Производственная мощность линии - 25-30 тыс. масок в сутки, при необходимости этот объем может быть увеличен в два раза.

По словам Олега Шведа, защитные средства в первую очередь будут поставляться в лечебные учреждения, а в последующем по согласованию с Минздравом при необходимости продукция поступит и в розничную сеть.

"Учитывая указ Президента о минимальных надбавках на эту продукцию (не более 5%), маска без применения мельтблауна будет стоить около 15-20 копеек, с его применением - до 30 копеек", - отметил директор предприятия, добавив, что в ближайшее время будет сформирована окончательная цена.

В производстве применяются отечественные материалы. Что касается защитного слоя, соответствующее производство налажено в "Великом камне" на совместном с китайской стороной предприятии.

Кроме того, РУП "Медтехноцентр" с января этого года массово начало производство комбинезонов, одноразовых защитных масок, щитков, бахил. В момент повышенного спроса к пошиву защитных комбинезонов подключились предприятия Департамента исполнения наказаний МВД. Как отметил Олег Швед, весной совместными усилиями отгружалось около 20 тыс. комбинезонов в сутки, что полностью закрывало всю потребность. Летом, когда ситуация по коронавирусу стабилизировалась, был сформирован запас. И на сегодня по лечебным учреждениям он составляет не менее двух месяцев. Более того, на предприятии находится около 100 тыс. комбинезонов для отгрузки.

С начала года предприятием установлено более 2 тыс. точек подачи кислорода.-0-

Фото Рамиля Насибулина

Производство защитных костюмов на РУП "Медтехноцентр"

Директор РУП "Медтехноцентр" Олег Швед