Медучреждения будут обновляться для гибкого реагирования на ситуацию с COVID-19 - Петришенко

15 июля, Минский район /Корр. БЕЛТА/. Медицинские учреждения Беларуси будут обновляться для гибкого реагирования на ситуацию с COVID-19, сообщил журналистам заместитель премьер-министра Игорь Петришенко во время посещения Республиканского научно-практического центра медицинской экспертизы и реабилитации, передает корреспондент БЕЛТА.

"Если где-то надо усовершенствовать отделение, реконструировать, мы будем делать это. Но важно, чтобы мы не перепрофилировали всю медицину в инфекционные отделения. Нам это абсолютно не надо. Система должна гибко перестраиваться: возникла необходимость - отделение перепрофилировали, оно оказывает помощь как инфекционное, закончился период массового заболевания - мы возвращаем отделение в штатный режим работы по его профилю", - пояснил Игорь Петришенко.

По оценке вице-премьера, система здравоохранения в полной мере справляется с задачами, которые возникли с учетом COVID-19. В то же время борьба с коронавирусом не повлияла на качество оказания медицинской помощи другим пациентам. "Речь идет и о пациентах с онкологическими заболеваниями. Необходимые операции не прекращались. Скорая медицинская помощь тоже функционировала", - обратил внимание Игорь Петришенко.-0-

Реабилитация минимизирует последствия COVID-19 для переболевших - директор РНПЦ Как пояснил директор РНПЦ Василий Смычек, для каждого пациента составляется индивидуальная программа реабилитации. Это связано с тем, что у человека могут быть сопутствующие заболевания.