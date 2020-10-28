Медучреждения готовы к раннему выявлению пациентов с COVID-19 и оказанию им помощи

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Медучреждения готовы к раннему выявлению пациентов с COVID-19 и оказанию им медпомощи, заявил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Александр Тарасенко в Минске на заседании совета по сотрудничеству в области здравоохранения СНГ, которое прошло с использованием видео-конференц-связи, передает корреспондент БЕЛТА.

"Обеспечена готовность организаций здравоохранения к раннему выявлению лиц с симптомами, не исключающими инфекцию, оказанию им медпомощи, проведению соответствующих санитарно-противоэпидемических мероприятий", - сказал Александр Тарасенко.

Он проинформировал, что специалисты соответствующих учреждений проводят санитарно-эпидемиологическое расследование каждого случая заболевания с максимальным определением круга контактов. Своевременное выявление пациентов с коронавирусной инфекцией позволяет действовать, чтобы предупредить распространение заболевания. Все это направлено на то, чтобы минимизировать риск завоза и распространения COVID-19 как среди граждан Беларуси, так и среди иностранцев.

"В нашей стране не был установлен режим тотального карантина, так называемый локдаун, однако в апреле правительством было введено ограничительное мероприятие в виде самоизоляции. Сейчас в республике реализуется комплексный план мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, в котором участвуют все ведомства, заинтересованные в проведении профилактики", - отметил главный государственный санитарный врач.-0-