Медучреждения изменят график работы в предстоящие праздники

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Учреждения здравоохранения изменят график работы в период рождественских и новогодних праздников, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич подписал приказ об организации работы больничных организаций здравоохранения, амбулаторно-поликлинических, переливания крови, санитарно-эпидемиологических, аптечных, медтехники, организаций особого типа в декабре 2021 года и в январе 2022-го.

25 декабря, 1, 2 и 7 января медучреждения будут работать по графику праздничного дня, 26 декабря и 9 января - выходного дня, а 8 января - по графику работы в субботний день.-0-