Медучреждения обеспечены двухмесячным запасом СИЗов - отраслевой профсоюз

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Медучреждения обеспечены двухмесячным запасом СИЗов, сообщили БЕЛТА в Белорусском профессиональном союзе работников здравоохранения.

Например, по отдельным позициям увеличили запас СИЗов организации здравоохранения Гродненской области. По данным проводимого технической инспекцией труда БПРЗ мониторинга, количество респираторов в области увеличилось более чем на четверть от предыдущего объема, на 17% вырос имеющийся запас медицинских перчаток.

"Уверенную динамику в формировании двухмесячного запаса сохраняют также организации Витебской и Могилевской областей. В Витебской области на 20% увеличен запас медицинских шапочек, перчаток и бахил - на 6%, средств защиты и дезинфекции, необходимых для борьбы с коронавирусной инфекцией, - на 10%", - отметили в отраслевом профсоюзе.

Наращиванию двухмесячного запаса СИЗов в организациях здравоохранения Могилевской области поспособствовало приобретение почти 200 тыс. респираторов и увеличение более чем в 1,5 раза запаса медицинских шапочек.

В целом по стране сформирован двухмесячный запас средств индивидуальной защиты - это более 37 млн предметов, среди которых маски, перчатки, защитные костюмы и очки, респираторы, бахилы и другие изделия. Запасы пополняются без задержек, поставки средств индивидуальной защиты ни разу не были приостановлены, добавили в БПРЗ.

Организации системы Минздрава на сегодня имеют в наличии почти 900 тыс. единиц санитарной одежды, 15 млн медицинских одноразовых масок, 178 тыс. защитных очков, 1,4 млн респираторов, около 16 млн медицинских перчаток.

Вместе с тем за истекшие две недели по регионам наблюдается незначительное снижение общего резервного запаса СИЗов (в среднем на 4-8%). В Гомельской области произошло снижение запаса санитарной одежды на 6%, масок - на 10%, респираторов - на 13%.-0-