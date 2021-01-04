Медучреждения располагают достаточным запасом СИЗов - отраслевой профсоюз

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Медучреждения располагают достаточным запасом средств индивидуальной защиты, сообщили БЕЛТА в Белорусском профессиональном союзе работников здравоохранения.

По информации обкомов БПРЗ, на прошедшей неделе показатель обеспеченности СИЗами в организациях системы здравоохранения оставался высоким по всем регионам.

По данным на 31 декабря, в резерве есть свыше 900 тыс. единиц санитарной одежды, около 600 тыс. защитных костюмов, более 16 млн медицинских одноразовых масок, более 180 тыс. защитных очков, почти 1,5 млн респираторов, свыше 18 млн медицинских перчаток. В среднем запас рассчитан на 30 и более дней.

Запас медицинских перчаток, шапочек и бахил, а также дезинфицирующих и антисептических средств организации Витебской области пополнили в среднем на 3-5%. Увеличился запас и на Гомельщине. Здесь почти на 9% возрос запас респираторов, на 5% - санитарной одежды и медицинских одноразовых масок. На 10% вырос запас медицинских перчаток в организациях Минской области.-0-