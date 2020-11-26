Медучреждения сейчас лучше обеспечены средствами защиты, чем в начале эпидемии - Шило

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Медучреждения лучше обеспечены средствами защиты, чем в начале эпидемии, сообщил председатель Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников здравоохранения на I Пленуме комитета Вячеслав Шило, передает корреспондент БЕЛТА.

"Особую важность в сегодняшних условиях имеет создание безопасных условий труда, обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты, неукоснительное соблюдение санитарно-эпидемиологических требований на рабочих местах", - отметил Вячеслав Шило.

По поручению Республиканского комитета профсоюза технические инспекторы труда провели мониторинги, касающиеся обеспечения водителей организаций отрасли средствами защиты и дезинфицирующими средствами. Усилен контроль за правильным использованием средств индивидуальной защиты, организована система централизованного мониторинга недельной потребности в СИЗ на уровне каждого медучреждения.

"Сегодня наши организации значительно лучше обеспечены средствами индивидуальной и коллективной защиты, чем в начале эпидемии. Это факт", - отметил Вячеслав Шило.

Вместе с тем он подчеркнул, что "главная задача профсоюзного актива всех уровней - ежедневный мониторинг обеспечения средствами индивидуальной защиты и их качество, а также информирование вышестоящей организации о проблемах и принятых мерах".

Председатель Республиканского комитета добавил, что, учитывая жесткие меры безопасности и невозможность посещения красных зон инженерами по охране труда и техническими инспекторами труда, главная роль в контроле за соблюдением санитарно-эпидемиологического режима, применением средств индивидуальной защиты, соблюдением масочного режима и личной безопасности, исправной работой систем вентиляции и кондиционирования помещений, обработкой рабочих мест и мест общего пользования, организацией горячего питания отводится общественным инспекторам труда.-0-