Медучреждения ведут подготовку к возможному осеннему эпидподъему COVID-19

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Вторник, 17 августа 2021
Минск Малооблачно +28°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
14:10 "Горремавтодор" закупил 40 единиц спецтехники для уборки улиц в осенне-зимний период Регионы
13:59 В Минске из-за сильного дождя частично подтоплена проезжая часть Происшествия
13:59 Исследования еще 15 поданных на госрегистрацию наименований масок ведутся в Беларуси Регионы
13:55 Шулейко: у белорусского государства всегда были самые теплые отношения с церковью Регионы
13:49 "Должна стать умнее" - Казакевич о планах совершенствования системы мониторинга общественной безопасности Общество
13:45 Симоненко: чистота и порядок - буду рекомендовать украинцам вакцинироваться в Беларуси Регионы
13:42 В учреждениях образования Минской области наиболее востребованы учителя начальных классов  Регионы
13:39 План текущего ремонта улиц и дорог Минска выполнен на 116% Регионы
13:39 Премьер-министры стран ЕАЭС встретятся в очном формате 19-20 августа в Кыргызстане В мире
13:36 Около 4 тыс. школьников Минска обучаются на белорусском языке Регионы
13:31 Доллар и евро на торгах 17 августа подорожали, российский рубль подешевел Экономика
13:26 Закон об урегулировании неплатежеспособности должен быть принят до конца 2021 года и с 1 января вступить в силу Общество
13:13 Беларусь и Россия практически полностью согласовали пакет интеграционных документов Политика
13:03 В Минске работники МЧС мониторят потенциально опасные места подтоплений Происшествия
12:53 В Витебске задержали наркоторговца, занимавшегося распространением психотропов в трех областях Регионы
12:51 В минских школах завершается выдача сертификатов готовности Регионы
12:47 В шасси вылетевшего из Кабула самолета ВВС США обнаружили тело афганца  В мире
12:44 Руководители по военно-патриотическому воспитанию приступят к работе в Минской области 1 сентября Регионы
12:40 Минчанин обвиняется в незаконном обороте особо опасных психотропных веществ Происшествия
12:39 Педагогических классов в столичных школах станет больше Общество
12:34 ФОТОФАКТ: Живописное озеро Нарочь Регионы
12:33 В России за сутки выявили 20 958 случаев заражения COVID-19 В мире
12:31 Минтранс рассказал о подготовке дорог к эксплуатации в осенне-зимний период Экономика
12:25 Cамолет Ил-112В разбился в Подмосковье В мире
12:21 Пиревичская жемчужина. Как спасти уникальный белорусский храм Ссылки на БелТА Плюс
12:21 Зарплата в студотрядах достойная - Прохоров Общество
12:17 ЮНЕСКО призвала защитить объекты культурного наследия в Афганистане В мире
12:14 Полный курс вакцинации от COVID-19 в Могилевской области прошли 130 тыс. человек Регионы
12:10 БРСМ в следующем году запустит трудовой проект на МАЗе Общество
12:08 В Кыргызстане в ДТП с микроавтобусом погибли 5 человек, 10 пострадали В мире
Все новости
Все новости
Общество
17 августа 2021, 12:07

Медучреждения ведут подготовку к возможному осеннему эпидподъему COVID-19

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Коронавирус: последние новости"
В России за сутки выявили 20 958 случаев заражения COVID-19
Полный курс вакцинации от COVID-19 в Могилевской области прошли 130 тыс. человек
17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Медучреждения Беларуси ведут подготовку на случай осеннего эпидподъема COVID-19. Это следует из информации пресс-службы Министерства здравоохранения, размещенной на его сайте, сообщает БЕЛТА.

"Несмотря на небольшой летний спад, пандемия пока что никуда не ушла, и мы, безусловно, ожидаем очередной эпидемический рост в сентябре-октябре. Летом руководители учреждений здравоохранения имели возможность немного разгрузить медработников, а сейчас мы начинаем готовиться к осени", - цитирует пресс-служба министра здравоохранения Дмитрия Пиневича.

По его словам, в Беларуси научились жить с COVID-19. Учреждения здравоохранения обеспечены медикаментами на более чем 6 месяцев, средствами индивидуальной защиты - на более чем 3 месяца. Из работающих в стране почти 77 тыс. коек в больницах в настоящее время занято под ковид-больных 6 тыс. Если на 1 января 2020 года в стране работали 8,7 тыс. кислородных точек, то сейчас - 20,7 тыс. За более чем год работы медицинским работникам, которые работали с пациентами с COVID-19, выплачено более Br1,2 млн.

При подготовке к предстоящему эпидсезону Дмитрий Пиневич посетил, в частности, Минскую центральную районную клиническую больницу, перепрофилированную в инфекционный госпиталь 3 апреля 2020 года. В зависимости от интенсивности заболевания число коек здесь варьировалось от 262 до 342. За это время медики подняли на ноги более 6 тыс. человек. Более 250 из них тот или иной промежуток времени находились на ИВЛ. В зависимости от эпидемической ситуации здесь проходили лечение пациенты из практически всех районов области и Минска. На базе хирургического отделения открыт межрайонный хирургический центр для оказания специализированной помощи пациентам с коронавирусной инфекцией.

Как рассказал главврач больницы Гарик Барсамян, у врачей больницы накопился серьезный опыт работы с ковидными пациентами в реанимации. Первая пациентка, которую удалось спасти при помощи ИВЛ в 2020 году, находилась на аппарате 27 дней. Дольше всего в реанимации находился 67-летний пациент, который лечился в больнице 3 месяца, из них почти 1,5 месяца провел на ИВЛ. Еще один уникальный для больницы случай произошел с пациентом, который дважды был на ИВЛ: сначала мужчина находился на аппарате 13 дней, а через некоторое время - еще месяц.

Встречаясь с работниками учреждений здравоохранения Минского района, министр обсуждал вопросы рабочих графиков врачей и медсестер, затрагивались темы вакцинации и развития пандемии. В реанимационном отделении министру докладывали о течении болезни у каждого пациента, а также о выбранном лечении. Со специалистами также обсуждались вопросы использования глюкокортикостероидов у больных с острой дыхательной недостаточностью и такого высокотехнологического метода, как экстракорпоральная оксигенация, для наиболее тяжелых пациентов и др.-0-
Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
вирус Министерство здравоохранения
Новости рубрики Общество
Геннадий Казакевич "Должна стать умнее" - Казакевич о планах совершенствования системы мониторинга общественной безопасности
Фото из архива Закон об урегулировании неплатежеспособности должен быть принят до конца 2021 года и с 1 января вступить в силу
Ирина Чернявская Педагогических классов в столичных школах станет больше
Фото из архива Зарплата в студотрядах достойная - Прохоров
Фото из архива БРСМ в следующем году запустит трудовой проект на МАЗе
Фото из архива  БРСМ трудоустроил в студотрядах около 22 тыс. человек
Главное
Во время совещания От союзных программ и экономики до национальной безопасности - Лукашенко собрал совещание с Совмином
Уйти от банкротства к реабилитации - как в Беларуси хотят спасать проблемные предприятия
Беларусь и Россия практически полностью согласовали пакет интеграционных документов
Кредит на образование может быть простым и доступным – убедитесь сами с продуктом "Хочу учиться" от Белинвестбанка!
Топ-новости
Закон об урегулировании неплатежеспособности должен быть принят до конца 2021 года и с 1 января вступить в силу
Медучреждения ведут подготовку к возможному осеннему эпидподъему COVID-19
В Минске из-за сильного дождя частично подтоплена проезжая часть
Минтранс: за пятилетку планируется отремонтировать почти 7 тыс. км местных дорог
Симоненко: чистота и порядок - буду рекомендовать украинцам вакцинироваться в Беларуси
Минприроды предложило обсудить вопросы локального мониторинга окружающей среды 
Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 18 августа из-за гроз
В Беларуси утверждены новые правила по сертификации гражданских воздушных судов
Генпрокуратура инициировала создание комиссии по оценке имущественного вреда, причиненного в годы ВОВ
Беларусь и Египет обсудили возможности роста товарооборота и услуг 
Международные отношения стали инструментом разрушения стран и передела мировых ресурсов - Щекин
Беларусь завоевала 8 медалей на ЧМ по классическому парашютизму в российском Кемерово
Около 212,5 тыс. ребят сядут за парты в учреждениях образования Минска 1 сентября 
 БРСМ трудоустроил в студотрядах около 22 тыс. человек
Следователи рассказали, как не стать жертвой кибермошенников 
Реклама
С нами интереснее
погода погода
гороскоп гороскоп
курсы курсы
тв программа тв программа
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Олимпиада в Токио Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.