Медучреждения ведут подготовку к возможному осеннему эпидподъему COVID-19

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17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Медучреждения Беларуси ведут подготовку на случай осеннего эпидподъема COVID-19. Это следует из информации пресс-службы Министерства здравоохранения, размещенной на его сайте, сообщает БЕЛТА.По его словам, в Беларуси научились жить с COVID-19. Учреждения здравоохранения обеспечены медикаментами на более чем 6 месяцев, средствами индивидуальной защиты - на более чем 3 месяца. Из работающих в стране почти 77 тыс. коек в больницах в настоящее время занято под ковид-больных 6 тыс. Если на 1 января 2020 года в стране работали 8,7 тыс. кислородных точек, то сейчас - 20,7 тыс. За более чем год работы медицинским работникам, которые работали с пациентами с COVID-19, выплачено более Br1,2 млн.При подготовке к предстоящему эпидсезону Дмитрий Пиневич посетил, в частности, Минскую центральную районную клиническую больницу, перепрофилированную в инфекционный госпиталь 3 апреля 2020 года. В зависимости от интенсивности заболевания число коек здесь варьировалось от 262 до 342. За это время медики подняли на ноги более 6 тыс. человек. Более 250 из них тот или иной промежуток времени находились на ИВЛ. В зависимости от эпидемической ситуации здесь проходили лечение пациенты из практически всех районов области и Минска. На базе хирургического отделения открыт межрайонный хирургический центр для оказания специализированной помощи пациентам с коронавирусной инфекцией.Как рассказал главврач больницы Гарик Барсамян, у врачей больницы накопился серьезный опыт работы с ковидными пациентами в реанимации. Первая пациентка, которую удалось спасти при помощи ИВЛ в 2020 году, находилась на аппарате 27 дней. Дольше всего в реанимации находился 67-летний пациент, который лечился в больнице 3 месяца, из них почти 1,5 месяца провел на ИВЛ. Еще один уникальный для больницы случай произошел с пациентом, который дважды был на ИВЛ: сначала мужчина находился на аппарате 13 дней, а через некоторое время - еще месяц.Встречаясь с работниками учреждений здравоохранения Минского района, министр обсуждал вопросы рабочих графиков врачей и медсестер, затрагивались темы вакцинации и развития пандемии. В реанимационном отделении министру докладывали о течении болезни у каждого пациента, а также о выбранном лечении. Со специалистами также обсуждались вопросы использования глюкокортикостероидов у больных с острой дыхательной недостаточностью и такого высокотехнологического метода, как экстракорпоральная оксигенация, для наиболее тяжелых пациентов и др.-0-