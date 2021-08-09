Медучреждения Витебской и Могилевской областей значительно увеличили запас СИЗов по отдельным позициям

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организации здравоохранения Витебской и Могилевской областей значительно увеличили запас СИЗов по отдельным позициям, сообщили БЕЛТА в Белпрофсоюзе работников здравоохранения.

Количество медицинских масок увеличилось более чем на 60%, на четверть от предыдущего объема вырос запас медицинских перчаток и бахил.

Двухмесячный запас средств индивидуальной защиты сохраняют организации Гродненской и Гомельской областей. В Гродненской на 6% увеличен запас перчаток, на 2% - санитарной одежды, запас средств защиты и дезинфекции, необходимых для борьбы с коронавирусной инфекцией, - на 14%.

Организации Гомельской области пополнили запасы санитарной одежды на 20%, в 1,5 раза по сравнению с минувшим месяцем увеличился запас медицинских масок. Вырос запас СИЗов и в учреждениях здравоохранения Минска. На начало августа здесь насчитывалось почти 400 тыс. респираторов и 10,5 млн медицинских масок.

В целом по стране сформирован достаточный запас средств индивидуальной защиты - более 41 млн предметов, среди которых маски, перчатки, защитные костюмы и очки, респираторы, бахилы и другие изделия.

Вместе с тем за истекший месяц в регионах наблюдается незначительное (в среднем на 2-8%) снижение общего резервного запаса СИЗов. В частности, в Гродненской области запас респираторов снизился на 6%, бахил - на 2%.-0-